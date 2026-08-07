La inflación porteña se disparó en julio y encendió el alerta El índice de precios de la ciudad de Buenos Aires subió 2,9% e interrumpió dos meses de desaceleración. La semana próxima, el Indec difundirá el dato nacional. 7 de agosto 2026 · 19:42hs

Dura de bajar. La desaceleración inflacionaria duró poco. Al menos, en la ciudad de Buenos Aires.

A poco menos de una semana que se conozca el dato nacional que brinda el Indec, la tasa inflación se aceleró con fuerza en julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). De acuerdo con la medición oficial, el Indice de Precios al Consumidor porteño saltó al 2,9%, impulsado por el incremento de los servicios y también por factores estacionales.

Las consultoras vienen anticipando un repunte inflacionario en julio, luego de la desaceleración de los dos meses anteriores. Pero el dato sorprendió a la city. Es que el Relevamiento de Expectativas del Mercado que difundió el Central el jueves había arrojado una estimación promedio del 2% para la inflación de julio en todo el país.

Alerta Indec El índice de Caba se aceleró en 1,1 punto porcentual ya que en junio había marcado 1,8%. El 2,9% de julio exhibió una significativa disparidad entre los bienes y los servicios: los primero aumentaron 1,4% y los segundos, 3,8%. Como los servicios tienen un peso menor en la canasta que mide el Inde, debido al bloqueo del nuevo IPC que realizó el gobierno a comienzos de año, es de esperar que la medición nacional arroje un guarismo algo menor. De todos modos, es probable que vuelva a ubicarse por encima del 2%.

La inflación porteña acumuló 19,4% en lo que va de 2026. Por su parte, la medición interanual alcanzó el 33,2%. En la aceleración de julio hubo un impacto importante del salto que pegaron los precios estacionales (10,9%), principalmente por las alzas en las tarifas del alojamiento en hoteles por las vacaciones de invierno, al igual que en los precios de los paquetes vacacionales, de los pasajes aéreos y de las verduras.

Los precios regulados aumentaron 3%. En esta división se destacaron las subas en colegios privados y en las tarifas de luz.