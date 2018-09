"Viva no salgo de la Casa Rosada y Macri tampoco", afirmó Carrió

La líder de la Coalición Cívica (CC) y aliada a Cambiemos, Elisa Carrió, respaldó ayer al presidente Mauricio Macri y, tras rechazar la posibilidad de que el gobierno se vaya en "helicóptero", aseguró que los van "a sacar muertos de la Casa Rosada". "Les digo a los militantes golpistas que no hay helicóptero. Acá nos sacan como en el Palacio de la Moneda en Chile (por Salvador Allende). Me van a sacar muerta de la Casa Rosada, porque viva no salgo y Macri tampoco", advirtió la diputada nacional frente a un público empresario en la actividad que organizó la Came por el Día de la Industria.

