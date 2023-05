Vicentin: temor de los obreros por las fuentes de trabajo

El sindicato de aceiteros de Reconquista advirtió que la propuesta concursal de la cerealera no garantiza el empleo en el nodo Norte

El sindicato reiteró la necesidad de dejar plasmado por escrito en el expediente, la continuidad laboral de la Planta Vicentin Avellaneda.

El 17 de abril, luego de que la empresa presentara una propuesta de pago a sus acreedores que reúne las mayorías exigidas por la ley, el juez Lorenzini declaró la existencia de acuerdo concursal y abrió luego un plazo de 10 días hábiles para la formulación de impugnaciones.

Días después, tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) como el Banco de la Nación Argentina (BNA) impugnaron el acuerdo por considerarlo “abusivo” y contrario al principio de igualdad de los acreedores. La entidad oficial, principal acreedora de la cerealera, la rechazó también por “fraudulenta”.

De la deuda privilegiada ofrecieron devolver u$s 225 millones en 56 años, sin intereses. Y de la deuda quirografaria, proponen hacer una quita del 80%, o sea que de u$s 72 millones, nos devolverían u$s 15 millones”, sostuvo en un comunicado.

También la empresa Commodities SA impugnó el acuerdo, al igual que otros 71 miembros del fideicomiso de acreedores granarios de Vicentin, que reúne cerca del 30% de los créditos de esa categoría, apoyó la impugnación que realizó la empresa Commodities SA a la propuesta concursal que presentó la cerealera en default.

“El fraude que pretende consolidar Vicentin y el desguace que sus directivos están proponiendo son un golpe al corazón de la cadena del agro”, señalaron estas empresas en una carta pública. Entre otras cosas, cuestionaron que la oferta es “abusiva” porque pagaría hasta el 100% a los pequeños acreedores para conseguir votos pero el resto cobraría menos del 20%. Además, “es de imposible cumplimiento, ya que pretenden vender bienes embargados por la justicia penal”. Y el supuesto pago a 12 años, “está sujeto a tantas contingencias que sería, definitivamente, cero”.