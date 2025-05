Vicentin: la Cámara de Rafaela confirmó el rechazo al acuerdo concursal

La historia

Vicentin, después de cuatro años de iniciado el concurso preventivo, realizó una propuesta de pago a los acreedores. La mayoría aceptó pero no los más perjudicados, como Commodities SA, el principal acreedor comercial no cooperativo. En su momento, el juez Lorenzini rechazó la homologación judicial del concurso por considerar que no era equitativa. La cerealera de Avellaneda apeló entonces a la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, que dio vuelta el fallo de primera instancia. Ante eso, la firma acreedora recurrió ante la Corte de Santa Fe, que rechazó el fallo de la cámara.