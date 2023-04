Vicentin: el Banco Nación impugnará el acuerdo preventivo de acreedores

Vicentin. La empresa defaulteó a fines de 2019 por más de u$s 1.400 millones.

El principal acreedor individual del concurso, el Banco Nación con u$s 300 millones, adelantó que impugnará el acuerdo por considerarlo “abusiva”. La propuesta de Vicentin “no representa ni siquiera un cuarto del dinero” que la empresa le adeuda a la entidad, sostuvo el BNA.

El BNA recordó que es un “acreedor privilegiado” en el concurso e insistió en que la propuesta es “discriminatoria, abusiva y en fraude a la ley, considerando que contempla cláusulas de similar naturaleza para acreedores de diversa cuantía, sin contemplar diferencias entre los interesas y características propias de los distintos afectados”. Fuentes del expediente dijeron que, transcurridos los 10 días y presentadas las impugnaciones, el juez puede homologar el acuerdo o rechazarlo.

Vicentin propuso el pago este año, en efectivo, de u$s 30.000 a cada acreedor y un 10% del monto verificado convertido a dólares también en 2023, y luego pagar el mismo porcentaje al año siguiente. La propuesta contempla luego la conformación de un fideicomiso con los créditos y la administración de la empresa a través de tres “interesados estratégicos” que son Viterra, Bunge Argentina y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), quienes se quedarían al final de ese plazo con el 95% de la compañía. En algunos casos supone una quita del 80% de las acreencias verificadas. A un conjunto de acreedores con créditos verificados de entre u$s 7 mil y u$s 8 mil les paga un 400 ó 500%. La maniobra es considerada una “compra de votos encubierta” para llegar a la mayoría numérica.