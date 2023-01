Un ex CEO de Syngenta se suma al gobierno y va por una reforma tributaria

El ex CEO argentino de la multinacional Syngenta Antonio Aracre será el nuevo jefe de asesores del presidente Alberto Fernández.

El presidente Alberto Fernández recibió ayer en la Casa Rosada al ex CEO de la empresa Syngenta, Antonio Aracre, quien asumirá formalmente su cargo de jefe de asesores del Gabinete el próximo 1º de febrero.

Así lo indicó en declaraciones que formuló a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno, en las que reafirmó su objetivo de “tratar de lograr los mayores consensos posibles con el mundo de las inversiones, privado y de la política, y también con sectores de la oposición”.

“Cuando llega el momento de articular transformaciones a través de una ley, si no hay diálogos y acuerdos en el Congreso, las leyes no salen”, sostuvo el ex CEO, quien recientemente renunció a su puesto en la compañía, luego de 36 años.

Al presentarse a los periodistas, junto a la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, el futuro jefe de asesores del Gabinete anunció que asumirá el cargo el 1º de febrero próximo porque tiene “compromisos previos”.

“Voy a trabajar en todos los temas en que el presidente necesite información pero, en particular”, puntualizó, la relación con el mundo privado y sentar en una “mesa” al gobierno y la oposición política y también los sindicatos.

El empresario asumirá el cargo en reemplazo de Julián Leunda, quien renunció a principios de diciembre pasado, tras quedar envuelto en una polémica por ser mencionado en un supuesto chat de jueces, funcionarios porteños y empresarios que hicieron un viaje conjunto a la estancia del magnate Joe Lewis en Lago Escondido.

Aracre dijo que tendrá como “misión principal ayudar en todos los temas en que el Presidente necesite información”. Y explicó que buscará acercar el mundo privado, de las inversiones, al sector público para capitalizar y potenciar las oportunidades que hay en los próximos tres a cinco años.

En ese sentido, también remarcó que buscará armar una gran mesa nacional, donde puedan confluir todos los sectores de la política, el sindicalismo, los empresarios, entre otros. Y aspira a plantear en esa ronda de negociaciones, “un Estado más eficiente y menos burocrático y una reforma tributaria”.