Suben los combustibles desde este viernes: la nafta y el gasoil aumentarán 2,75%

La suba se aplicará para compensar el efecto de la devaluación y la actualización del impuesto a los combustibles, por lo que no tendrá un adicional para acercarse a los precios internacionales. Si bien este mes hubo volatilidad en los valores del crudo, que superó los u$s 80 por barril, sobre el final del mes hubo una descompresión que lo llevó más cerca de los u$s 70 por barril.