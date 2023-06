Sin el Dólar Soja, el Banco Central cortó la racha de compras

La autoridad monetaria vendió u$s 48 millones. El gobierno mandó al Congreso el proyecto de blanqueo. Pelea con Córdoba por divisas

El Banco Central cortó la racha de 20 ruedas consecutivas de compra de divisas y terminó la jornada cambiaria de este martes con un saldo negativo de u$s 48 millones.

Pese a que el dólar especial para las economías regionales aportó liquidaciones por casi u$s 17 millones, la autoridad monetaria sintió el fin del programa que establecía un tipo de cambio especial de $ 300 para la soja.

Esa ventaja sólo queda en vigencia para unas 50 cadenas de economía regionales, que no generan el mismo volumen de divisas.

Frente a la necesidad de dólares, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley de blanqueo denominada “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”. La propuesta enviada a la Cámara de Diputados comprenderá a personas humanas, sucesiones indivisas y empresas con bienes y activos financieros no declarados ante el fisco, que contará con una alícuota de 5% para quienes se registren en los primeros 120 días desde la entrada en vigencia de la iniciativa.

La iniciativa surge luego del acuerdo firmado en diciembre pasado entre la Argentina y Estados Unidos, que establece un sistema de intercambio de información tributaria que permitirá a ambos países acceder a información cruzada sobre operaciones realizadas por sus ciudadanos en los respectivos sistemas financieros, con el objetivo explícito de combatir la evasión fiscal.

Las alícuotas aplicables serán del 5% desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos de la puesta en marcha del blanqueo, 10% para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días y 20%, para los bienes declarados desde el vencimiento del segundo plazo y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos.

En el caso de aquellos bienes detectados en el exterior y no declarados pagarán una tasa del 7,5 % en los primeros 120 días de sancionada la ley, 12,5% desde el vencimiento del primer y hasta 120 días más, y 22,5% en el caso de ingresar en el último tramo habilitado para tal fin.

Para aprobar el proyecto en el recinto, será necesaria la búsqueda de consensos, atento a la paridad que existe entre las dos principales bancadas: Frente de Todos, con 118 legisladores, y Juntos por el Cambio, con 116 diputados.

El gobierno no la tiene fácil en la pelea con los dólares. En lo inmediato, se abrió una pelea judicial por la decisión del Banco Central de limitar la compra de dólares a las provincias para pagar sus deudas. La autoridad monetaria les aplicó la misma norma que las empresas privadas, obligándolas a usar sus propias divisas para afrontar el 60% de los compromisos, o a refinanciar los mismos.

Para poner en dimensión la medida, fuentes del BCRA explicaron que se pide a los distritos refinanciar es 60% de vencimientos globales por u$s 460 millones este año. Esto es u$s 276 millones,. Y sabiendo que los gobiernos provinciales atesoran u$s 1.600 millones pero van a comprarlos al mercado oficial para cumplir sus deudas.

Sin embargo, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, presentó ante un juzgado federal de esa provincia un pedido de medida cautelar para acceder al mercado de cambios oficial y pagar un vencimiento del 10 de junio. El magistrado ordenó suspender la medida a ese sólo efecto aunque señaló que la competencia es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Banco Central apeló la medida cautelar. Los pagos que debe hacer la provincia mediterránea alcanzan a u$s 259 millones en lo que resta de 2023.

En paralelo, funcionarios del gobierno se reunieron con la UIA para discutir el acceso a dólares.

Mientras tanto, en el mercado cambiario, el dólar minorista oficial cerró a $ 254,70 promedio, con una suba de 87 centavos. El blue marcó una caída de un peso, a $ 485 en la city porteña. El CCL bajó $ 3,32 (-0,7%) hasta los $493,46. El MEP aumentó $1,58 (+0,3%) hasta los $ 473,87. El S&P Merval subió 5,2%.

Dólar futuro

En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) identificó a 405 contribuyentes que durante el período fiscal 2022 pactaron operaciones de dólar futuro mediante contratos en el mercado Matba Rofex por un valor conjunto de $ 5,7 billones. Individualmente, cada Cuit adquirió más de $ 100 millones.

El organismo que conduce Carlos Castagneto remitió notificaciones electrónicas al universo de sujetos involucrados con el fin de que incorporen esas transacciones en las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias y sobre los bienes personales que vencen durante el mes de junio.

La compra de dólar futuro consiste en un acuerdo entre dos partes que fija el precio en pesos de la divisa en una fecha futura determinada. Cumplido el plazo, el vendedor o el comprador puede obtener una ganancia si la cotización oficial de la divisa es mayor al precio pactado o una pérdida en el caso en que sea menor. Si bien el contrato se negocia alrededor del precio del dólar, toda la operación se realiza en moneda local.

La Afip realiza “exhaustivos análisis en la matriz de riesgo y cruzamiento de datos” con el fin de evitar situaciones de posible incumplimiento fiscal, induciendo a los actores involucrados a declarar sus bienes.