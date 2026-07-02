Empresas aceleran el giro de utilidades corporativas al exterior

Un informe del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía señaló que el sector petrolero lidera este proceso

Vienen y van. Según Mate, los dólares que ingresan por la economía real se consumen en la economía financiera.

Caída de empleo e ingresos, aumento de la morosidad de las familias, derrumbe de inversiones y aumento del giro de utilidades corporativas al exterior. Estos son los rasgos más salientes del panorama que describe el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) al momento de evaluar la marcha de la economía en la primera mitad del año.

El reporte del equipo de economistas que coordina Sergio Arelovich subrayó que el ritmo de pérdida de empleo formal es de 350 puestos por día. “El sector privado ya expulsó a 216.643 trabajadores registrados”, enfatizó. La industria y la construcción sufrieron la mayor destrucción.

Muchos de quienes pierden su empleo formal encuentran una alternativa de ingresos trabajando informalmente en múltiples actividades. Desde principios de 2024, la informalidad creció del 40,8 % de la población ocupada a principios de 2024 hasta el 44,2 %.

Pero este refugio se empieza a agotar. “Los empleos informales no alcanzan a compensar la pérdida de los formales y en los aglomerados urbanos (dos tercios de la población total) ya hay 1,1 millones de desocupados”, destacaron los economistas.

Inversión en caída

Si bien las estadísticas del Indec marcan una actividad que viaja a dos velocidades, con un puñado de sectores que vuelan y el resto en crisis, lo cierto es que la parte del vaso vacía es la que tiene mayor impacto en el empleo.

Más allá de las cifras oficiales, un dato clave del enfriamiento económico es la fuerte caída de la inversión, que “se derrumbó con el gobierno de Milei y luego de una recuperación solo parcial, volvió a caer con fuerza en los dos últimos trimestres”. La inversión en maquinaria nacional cayó “con una fuerza inusitada” pero la compra de equipos importados tampoco se salva. “A pesar del dólar barato lleva cinco trimestres en caída”, agregó el informe.

El excedente obtenido por las empresas a las que les va bien tiene otro destino. La investigación de Mate detectó que en diciembre pasado “comenzó un nuevo ciclo de giro de utilidades al exterior por parte de las empresas que operan en nuestro país”. En seis meses se fueron u$s 2.022 millones.

“Todos los sectores están fugando”, señaló el centro de estudios, que detalló, aunque el protagonista de este proceso es el petrolero (u$s 734 millones).Siguen en la lista las compañías de los rubros metales (u$s 279 millones), oleaginosas y cereales (u$s 176 millones), alimentos (u$s 162 millones), química (u$s 161 millones), transporte (u$s 106 millones) y financieras (u$s 99 millones).

Dólares que van y vienen

En este contexto, el balance externo sigue ajustado. “A pesar del récord de exportaciones de mayo, los dólares que salieron superaron a los que ingresaron”, señalaron desde Mate. De acuerdo a su medición ingresaron u$s 2.834 millones por la economía real y se consumieron u$s 4.296 millones por la economía financiera (intereses, salida de capitales, giro utilidades y/o dolarización de excedentes).

Este desequilibrio fue compensado “con un fuerte incremento de la deuda externa pública y privada”.

Esta secuencia, subrayó el centro de estudios, es una constante del gobierno de Javier Milei. En el período se acumularon u$s 52.223 millones generados en la economía real pero la economía financiera consumió u$s 81.215 millones en el mismo período. El esquema, señaló, “solo sobrevive, por ahora, con un fuerte incremento de la deuda pública y privada y con el apoyo financiero de Estados Unidos”, que aportó u$s 40.984 millones.

Ajuste feroz

En este marco, el gobierno profundiza el ajuste. La recaudación cayó 18 % y la pérdida acumulada de recursos corrientes durante la actual gestión supera los $ 40 billones. Del otro lado, el Estado “ahorró” $ 149 billones. Entre los principales recortes destacan el abandono de la obra pública (-37,2 %), la baja de programas sociales (-26 %), la reducción de salarios (-15,5 %) y jubilaciones (-22,5 %), y el desfinanciamiento de la educación (-9,8 %).

Por la motosierra, el salario estatal quedó 22 % por debajo del nivel que tenía al asumir Milei.