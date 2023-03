Sequía en Santa Fe: ruralistas prevén una "inminente catástrofe" para la producción del campo

La titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) , Sara Gardiol , destacó este martes que el escenario de "inminente catástrofe" provocado por la sequía al que aludieron en una carta dirigida al gobernador Omar Perotti "no es una exageración" y volvió a reclamar la agilización de trámites y medidas de fondo que puedan acompañar a los productores para afrontar esta situación.

En declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , Gardiol explicó que el planteo realizado a través de una misiva que lleva su firma y la del secretario de la entidad, Ignacio Mántaras, "no es nuevo, sino que se viene realizando desde noviembre de 2022. "Solicitamos ayuda en el sentido de que se agilicen los trámites que pueden acompañar la tan grave situación del sector agropecuario en toda la provincia . Le hemos pedido a Perotti que se ponga al frente del reclamo", explicó la titular de Carsfe.

sequia ganado.png Los daños de la seca en la ganadería son evidentes aunque todavía podrían ser peores si esta fase climática se prolonga.

Cuando se la consultó sobre la definición de "inminente catástrofe" a la que Carsfe alude en la carta enviada al gobernador, la dirigente ruralista enfatizó: "No es exagerado, es la realidad. Si en mi explotación no puedo cosechar en ninguna hectárea de soja porque todas se encuentran en malísimo estado, o el maíz lo he perdido o lo que vaya a recolectar es un 10% de lo que normalmente ocurre, quiere decir que es una catástrofe teniendo en cuenta que después tenemos un año de plazo para recuperar y reiniciar un nueva campaña para obtener algún resultado".