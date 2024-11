Sebastián Chale: el presupuesto 2025 apuesta a fortalecer la obra pública

El proyecto de presupuesto prevé una inversión en obra pública del 12% del gasto total. Chale señaló que es el porcentaje más alto de la última década. Esto se complementa con contribuciones provinciales para obras de mayor envergadura como las contenidas en el Acuerdo Rosario y algunas obras como la de Tablada, la única relevante con presupuesto nacional. “Estamos en el mayor nivel de los últimos, por lo menos de la última década, con recursos propios siempre”, apuntó.

Sobre los recursos

En cuanto a los recursos, Chale destacó que el municipio se hizo cargo de cubrir lo que Nación ya no envío. Ya no llegan fondos en concepto de salud pública o medicamentos ni para el transporte. “Los recursos que daban origen al fondo compensador del transporte siguen cobrándose y Nación los recauda pero ya no viene nada al interior y eso se siente”, apuntó.

Sobre los recursos, el secretario de Gobierno dijo que el 52% de los presupuestados son, principalmente por el aporte de Derechos de Registros e Iinspección. “La ciudad ha ganado en autonomía”, dijio y se mostró confiaod en tener un año con “un moderado crecimiento, con algunas actividades como la construcción y algunos servicios que tienen mucha actividad en el ámbito de Rosario y que eso tenga su efecto en la recaudación”. Tampoco descartó la alternativa de gestionar algún crédito internacional, “en la medida que Argentina ordene sus cuentas”, reseñó.