Se viralizó un video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina

Un archivo de 2011 muestra a Jorge Nadler, quien fue director de Lumilagro, reivindicando el empleo y la producción argentina en la campaña de la expresidenta

La controversia en torno a Lumilagro sumó un nuevo capítulo este lunes, con la viralización de un video de archivo que expone un fuerte contraste entre el presente de la compañía y su pasado. El material muestra a Jorge Nadler, histórico referente de la firma, defendiendo la industria nacional y el empleo en términos opuestos a los que hoy sostiene la conducción actual.

El registro corresponde a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2011. En ese contexto, Jorge Nadler respaldaba públicamente un modelo productivo basado en la fabricación local, la generación de puestos de trabajo y la exportación de manufacturas argentinas.

“Esta es una empresa que fundaron nuestros abuelos. Es mucho más que un negocio: es nuestra vida, nuestra identidad” , afirmaba en el spot, donde también subrayaba que “el objetivo central es la fuente de trabajo”.

El video contrasta de manera directa con la estrategia actual impulsada por su hijo, Martín Nadler, quien días quedó en el centro de la polémica por defender la importación de productos y la reconversión de la empresa, que implicó el traslado de parte de la producción a China y una reducción significativa de su planta laboral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2036234568030699572&partner=&hide_thread=false “En los 90 empezaron a entrar esos termos berretas de afuera, se quedó gente sin trabajo, un desastre”



En un spot de Cristina Kirchner en 2011, Jorge Nadler, exdueño de Lumilagro, celebró los "285 empleos" y remarcó: "Es mucho más que un negocio, es nuestra identidad" pic.twitter.com/zx1dmaXLJy — Corta (@somoscorta) March 24, 2026

La difusión del archivo se da en medio de un fuerte debate público sobre el rumbo de la empresa, que en las últimas semanas fue cuestionada en redes sociales por su política industrial y por mensajes publicados desde sus cuentas oficiales, algunos de los cuales incluso fueron eliminados tras generar rechazo.

En el video, Jorge Nadler también destacaba con orgullo la capacidad exportadora de la firma, con presencia en mercados internacionales exigentes.

"Participé en la campaña respaldando a un gobierno que tiene como objetivo central la fuente de trabajo, el crecimiento y la competencia", explicaba Jorge, mientras la entonces presidenta destacaba: "Jorge ahora exporta termos a todo el mundo".

Lumilagro y su apuesta

La histórica firma fabricante de termos Lumilagro se enfrentó a “la segunda gran reconversión de su historia”, según definió su director ejecutivo, Martín Nadler. Este proceso, marcado por un giro estratégico hacia la producción en China y un rediseño del modelo de negocios, tuvo un impacto directo en la estructura de la empresa: pasó de un promedio de 220 empleados antes de la pandemia a una plantilla actual de 100 trabajadores, entre directos e indirectos.

Sobre la situación actual, el directivo aclaró que la disminución en la nómina no se produjo mediante despidos, sino a través de "convenios voluntarios" en los que el personal saliente mantiene un ingreso temporal mientras busca una nueva inserción laboral.

Según explicó, este ajuste es parte de un cambio en la matriz productiva nacional: "Las fábricas que quizás no eran competitivas van a dejar de existir y quizás viremos a industrias que sean más competitivas y quizás más orientados a los servicios". Stuzernegger puro.

En términos operativos, Lumilagro dejó de fabricar localmente cerca del 50% de su producción total. La empresa optó por trasladar la fabricación de sus nuevas líneas de termos de acero y ciertas botellas de vidrio a China, aunque bajo diseños y patentes argentinas propias. No obstante, Nadler subrayó que la inyección de plástico para las carcasas exteriores de los termos se mantendrá en el país.

El repunte de la empresa hoy se apoya en el éxito del termo Luminox Pampa, fabricado en China con estándares superiores de retención térmica y materiales estancos. Este lanzamiento coincide con una fuerte campaña de concientización sobre los "termos tóxicos" de acero serie 200, que ingresan por contrabando y liberan metales pesados al contacto con el calor.