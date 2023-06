Se derrumbó el dólar blue: retrocedió 7 pesos en una solo jornada

El Banco Central vendió u$s 288 millones esta semana

En tanto, el dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, cerró a $ 248,35 para la venta, aumentando 35 centavos.

El dólar turista o tarjeta -minorista más un 30 % del Impuesto PAÍS, y una percepción del 45 % deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s 300 por mes- trepó $ 1,86, a $ 456,60.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) vendió hoy u$s 97 millones de dólares en el mercado de cambios, tras dos jornadas al hilo con saldo positivo. Eso sucedió en el marco de una rueda en la que se registraron pagos por importación de energía por unos u$s 100 millones. En CAM 9, donde se siguen cursando operaciones vinculadas a las exportaciones de Economías Regionales, hubo una liquidación de u$s 13,5 millones.