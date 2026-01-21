Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El índice que elabora el Ipec mostró una fuerte baja interanual en el mes de octubre. El transporte de pasajeros cayó 16,51%

El transporte urbano fue uno de los servicios públicos con mayor caída.

El Indice de Servicios Públicos (ISP) de Santa Fe se derrumbó 7,4% interanual en octubre, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). El transporte de pasajeros encabezó la contracción, con el 16,51%.

El informe del organismo provincial de estadística mostró la cuarta caída consecutiva del indicador que mide la utilización de servicios públicos. En julio se había retraído 5,8%, en agosto 6,3% y en septiembre 2,9%. De hecho, en diez meses de 2025 fueron más las bajas que las alzas. En el análisis mensual, solo se registraron tres alzas desde enero.

En octubre, el índice de servicios públicos mostró un descenso de 2,3% respecto de septiembre. El índice tendencia-ciclo presentó una variación negativa de 0,7% mensual.

La demanda de electricidad, gas y agua retrocedió 4,8% interanua l, el servicio de transporte de pasajeros, por su parte, se contrajo 16,5%, mientras que peajes y transporte de carga registraron disminuciones de 7,8% y 0,5%, respectivamente.

En términos desestacionalizados, los servicios de electricidad, gas y agua bajaron 2,9% en octubre, el transporte de pasajeros 0,5% y peajes 1,2%. Por su lado, el transporte de carga aumentó 3,2%.

El índice de servicios públicos es un indicador de coyuntura que mide la evolución de un conjunto de servicios con periodicidad mensual. Se elaboran números índice que reflejan la evolución en términos de volumen físico para cada uno de los servicios y del nivel general.

Los indicadores

Los servicios que componen el índice del nivel general son: consumo de gas natural, demanda de energía eléctrica, agua entregada a la red, pasajeros transportados en colectivos urbanos, viajes en taxi, transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, transporte aéreo de pasajeros, transporte de carga por ferrocarril, y vehículos pasantes por estaciones de peaje.

La demanda de energía eléctrica comprende la energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional destinada al mercado interno. La cobertura geográfica es para el total de la provincia de Santa Fe. La unidad de medida está expresada en Mwh. La fuente de información es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA. (Cammesa).

El consumo de gas natural comprende el total del gas entregado al mercado interno a usuarios finales con consumo residencial, industrial, generación eléctrica y otros usuarios finales. La cobertura geográfica es del total de la provincia.

Para el mismo mes del año, el Ipec informó un aumento interanual del 4,4% en la actividad económica, impulsada por la industria manufacturera (fundamentalmente el procesamiento de granos), que subió 14,6% e intermediación financiera (8,6%).

Dentro de los sectores que mostraron caídas estuvo transporte, almacenamiento y comunicación (-6,1%). Según el organismo, electricidad, agua y gas presentó una leve expansión de 0,8%.