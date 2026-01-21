La Capital | Economía | servicios públicos

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El índice que elabora el Ipec mostró una fuerte baja interanual en el mes de octubre. El transporte de pasajeros cayó 16,51%

21 de enero 2026 · 21:08hs
El transporte urbano fue uno de los servicios públicos con mayor caída.

Foto: La Capital/Héctor Rio.

El transporte urbano fue uno de los servicios públicos con mayor caída.

El Indice de Servicios Públicos (ISP) de Santa Fe se derrumbó 7,4% interanual en octubre, según informó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec). El transporte de pasajeros encabezó la contracción, con el 16,51%.

El informe del organismo provincial de estadística mostró la cuarta caída consecutiva del indicador que mide la utilización de servicios públicos. En julio se había retraído 5,8%, en agosto 6,3% y en septiembre 2,9%. De hecho, en diez meses de 2025 fueron más las bajas que las alzas. En el análisis mensual, solo se registraron tres alzas desde enero.

En octubre, el índice de servicios públicos mostró un descenso de 2,3% respecto de septiembre. El índice tendencia-ciclo presentó una variación negativa de 0,7% mensual.

Servicio por servicio

La demanda de electricidad, gas y agua retrocedió 4,8% interanual, el servicio de transporte de pasajeros, por su parte, se contrajo 16,5%, mientras que peajes y transporte de carga registraron disminuciones de 7,8% y 0,5%, respectivamente.

En términos desestacionalizados, los servicios de electricidad, gas y agua bajaron 2,9% en octubre, el transporte de pasajeros 0,5% y peajes 1,2%. Por su lado, el transporte de carga aumentó 3,2%.

El índice de servicios públicos es un indicador de coyuntura que mide la evolución de un conjunto de servicios con periodicidad mensual. Se elaboran números índice que reflejan la evolución en términos de volumen físico para cada uno de los servicios y del nivel general.

Los indicadores

Los servicios que componen el índice del nivel general son: consumo de gas natural, demanda de energía eléctrica, agua entregada a la red, pasajeros transportados en colectivos urbanos, viajes en taxi, transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril, transporte aéreo de pasajeros, transporte de carga por ferrocarril, y vehículos pasantes por estaciones de peaje.

La demanda de energía eléctrica comprende la energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional destinada al mercado interno. La cobertura geográfica es para el total de la provincia de Santa Fe. La unidad de medida está expresada en Mwh. La fuente de información es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA. (Cammesa).

El consumo de gas natural comprende el total del gas entregado al mercado interno a usuarios finales con consumo residencial, industrial, generación eléctrica y otros usuarios finales. La cobertura geográfica es del total de la provincia.

Para el mismo mes del año, el Ipec informó un aumento interanual del 4,4% en la actividad económica, impulsada por la industria manufacturera (fundamentalmente el procesamiento de granos), que subió 14,6% e intermediación financiera (8,6%).

Dentro de los sectores que mostraron caídas estuvo transporte, almacenamiento y comunicación (-6,1%). Según el organismo, electricidad, agua y gas presentó una leve expansión de 0,8%.

Noticias relacionadas
La Bolsa de Rosario proyectó una cosecha de 14,8 millones de toneladas de maíz en la zona núcleo. Al inicio de la siembra se esperaban 15,5 millones.

Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región

La presión arancelaria del gobierno de EEUU sobre Europa inquieta a los mercados financieros. Groenlandia en la mira.

Los mercados globales se hundieron por la presión de Donald Trump a Europa

En 2025 se registró un fuerte aumento de las importaciones.

El superávit comercial de Argentina llegó a u$s 11.286 millones durante 2025

Nueva Vicentin Argentina comenzó a realizar los pagos de deudas

Se realizaron los primeros pagos acordados en el Cramdown de Vicentin

Ver comentarios

Las más leídas

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Lo último

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Entre Ríos: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en sus oficinas

Entre Ríos: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en sus oficinas

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Un informe relevó aumentos de 59,1% en los alquileres de los monoambientes y del 43% y 51,3% para los de dos y tres ambientes

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora
La Ciudad

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes
Información General

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe
Economía

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newells que se irá del club

Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Un delantero de Newells que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Ovación
La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

Por Juan Iturrez
Ovacion

La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

La Copa Federación arranca el domingo con la participaciones de 40 clubes de Santa Fe

Faustino Oro vuelve a brillar en el Roland Garros del ajedrez

Faustino Oro vuelve a brillar en el Roland Garros del ajedrez

Newells y Central ya conocen los árbitros para el debut en el torneo Apertura ante los cordobeses

Newell's y Central ya conocen los árbitros para el debut en el torneo Apertura ante los cordobeses

Policiales
Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

La Ciudad
Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora
La Ciudad

Cortan el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia en la planta potabilizadora

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario