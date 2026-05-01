La Capital | hidrovía

Autoridades nacionales valoraron el compromiso de Santa Fe con la concesión de la hidrovía

Rosario fue sede del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, con una agenda centrada en innovación, tecnología y competitividad

1 de mayo 2026 · 20:35hs
El encuentro por la hidrovía se desarrolló en Rosario.

El encuentro por la hidrovía se desarrolló en Rosario.

"Santa Fe se consolida como escenario central del debate logístico nacional", consideraron desde el gobierno provincial tras el XX Encuentro Argentino de Transporte Fluvial que se desarrollo en Rosario. Se trató de un espacio en el que confluyeron actores públicos y privados para analizar el presente y el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

En este marco, el gobierno provincial impulsó una agenda centrada en la articulación público-privada para "fortalecer el desarrollo productivo, mejorar la competitividad y proyectar una hidrovía moderna, eficiente y acorde a los desafíos del siglo XXI".

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y contó con la presencia del director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor; la secretaria de Transporte y Logística provincial, Mónica Alvarado; el subsecretario de la misma cartera, Jorge Henn; el titular del DIR, Juan Carlos Venesia; el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, y el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, además de representantes de los cuatro puertos santafesinos.

El ministro Puccini, al momento de su intervención, destacó: “La competitividad de la Argentina se juega en el sistema portuario santafesino, y por eso le dimos importancia desde el minuto uno a lo que nos rodea, a estos 849 kilómetros de agua que tiene la provincia de Santa Fe. Ahí radica la importancia de la hidrovía, de estos 1500 kilómetros que se quieren concesionar. Cada centímetro del agua hoy vale, y vale más en la logística. Por eso nos interesamos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo portuario fluvial”.

“Tenemos una oportunidad histórica: transformar la hidrovía en un motor de exportaciones, de agregado de valor y de desarrollo para todo el interior productivo. Porque no es sólo una obra de infraestructura, es una plataforma de desarrollo que debe integrar producción, puertos y logística con una mirada federal. Vemos oportunidades en esta hidrovía, primero como plataforma de exportación e importación, pero también como plataforma de exportación de valor agregado y para que nuestras economías regionales puedan exportar desde nuestros puertos”, agregó.

>> Leer más: Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio

“Cuando el gobierno nacional dijo que iba a llamar a licitación fuimos a Buenos Aires en búsqueda de las reuniones correspondientes para decir que esta provincia va a estar a disposición, como lo está haciendo. Esperamos que haya una concesión que genere desarrollo ya que vemos a la hidrovía no como una obra, sino un desarrollo. Y Santa Fe lo plantea desde ser un hub logístico”, concluyó.

Por su parte, Arreseygor valoró el trabajo del ministro provincial: “Es admirable el compromiso que tiene con su gente y con la gestión que lleva adelante este equipo de gobierno, encabezado por el gobernador y el ministro. A esta altura, después de dos años trabajando hombro a hombro con el gobierno de la provincia de Santa Fe, saben que cuentan con mi oficina. Hay un espacio especialmente dedicado a defender los intereses de los santafesinos”.

Ver comentarios

Las más leídas

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

El próximo rival de Newells volvió a ganar y extendió su racha invicta

El próximo rival de Newell's volvió a ganar y extendió su racha invicta

Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Lo último

El Frente de Sindicatos Unidos presentó su programa para salir de la crisis

El Frente de Sindicatos Unidos presentó su programa para salir de la crisis

Un día que puede ser un mojón para Franco Colapinto, con su primera Q3 en Alpine

Un día que puede ser un mojón para Franco Colapinto, con su primera Q3 en Alpine

El Museo Castagnino inauguró una muestra con más de 60 obras de Gyula Kosice

El Museo Castagnino inauguró una muestra con más de 60 obras de Gyula Kosice

El Gran Rosario tiene un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos

Un nuevo informe de la Usina de Datos de la UNR mostró la evolución de la situación laboral en la región. Más adultos mayores permanecen en el sistema y las condiciones son peores

El Gran Rosario tiene un mercado de trabajo bajo presión y con menores ingresos
Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos
policiales

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados
la ciudad

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

El lanzamiento del nuevo espacio del peronismo tuvo presencia santafesina
Politica

El lanzamiento del nuevo espacio del peronismo tuvo presencia santafesina

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año
La Región

Santa Fe: en apenas 4 meses llovió más de lo que suele llover durante un año

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco
Policiales

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

El próximo rival de Newells volvió a ganar y extendió su racha invicta

El próximo rival de Newell's volvió a ganar y extendió su racha invicta

Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Mayo en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez festeja su 105º aniversario

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez festeja su 105º aniversario

Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez festeja su 105º aniversario

Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez festeja su 105º aniversario

Central: Almirón evalúa si rota a las principales espadas ofensivas para recibir a Tigre

Central: Almirón evalúa si rota a las principales espadas ofensivas para recibir a Tigre

Colapinto pasó por primera vez a una Q3 en Alpine y larga octavo la sprint de Miami

Colapinto pasó por primera vez a una Q3 en Alpine y larga octavo la sprint de Miami

Policiales
Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos
policiales

Zona sur: ocho aprehendidos y secuestro de drogas en tres allanamientos

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

La desaparición de una mujer expuso una grave denuncia de aprietes narco

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Amenazas y persecución: detuvieron a un taxista como cómplice de dos extorsionadores

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

La Ciudad
El Museo Castagnino inauguró una muestra con más de 60 obras de Gyula Kosice
la ciudad

El Museo Castagnino inauguró una muestra con más de 60 obras de Gyula Kosice

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

Cómo funcionan los servicios en Rosario este viernes Día del Trabajador

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Un choque impresionante sobre avenida Pellegrini terminó con un auto dado vuelta

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Por Claudio Berón
Policiales

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Cayó en el casino un acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto
Policiales

Cayó en el casino un acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal
Política

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE
La Ciudad

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

El tiempo en Rosario: viernes con 25º de máxima y algunas chances de lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con 25º de máxima y algunas chances de lluvias

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newells en el final del Apertura
Ovación

Del Colo Ramírez al Colo Ramírez: el logro a defender por Newell's en el final del Apertura

La UNR, escenario de debates sobre pobreza, violencia y Derecho Penal
Politica

La UNR, escenario de debates sobre pobreza, violencia y Derecho Penal

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario duda del camino judicial por la reforma laboral

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades
Policiales

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre
Policiales

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado
Política

Proponen crear por ley salas de periodistas permanentes en los poderes del Estado

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas
Ovación

La Fifa cambia las reglas del Mundial sobre acumulación de amarillas

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026
Ovación

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei
Política

La elite empresaria se encierra en el Llao Llao y espera a Milei

Los ganadores del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado
Economía

Los "ganadores" del modelo económico apenas explican el 9,2 % del empleo privado

El Partido Justicialista fijó su congreso nacional para el 19 de mayo
Política

El Partido Justicialista fijó su congreso nacional para el 19 de mayo

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema
Información General

Caso Báez Sosa: los rugbiers condenados sufrieron otro revés de la Corte Suprema

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son asesinos
Información General

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son "asesinos"

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la Ilíada
Información General

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la "Ilíada"