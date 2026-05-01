Autoridades nacionales valoraron el compromiso de Santa Fe con la concesión de la hidrovía

"Santa Fe se consolida como escenario central del debate logístico nacional" , consideraron desde el gobierno provincial tras el XX Encuentro Argentino de Transporte Fluvial que se desarrollo en Rosario. Se trató de un espacio en el que confluyeron actores públicos y privados para analizar el presente y el futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay .

En este marco, el gobierno provincial impulsó una agenda centrada en la articulación público-privada para "fortalecer el desarrollo productivo, mejorar la competitividad y proyectar una hidrovía moderna, eficiente y acorde a los desafíos del siglo XXI".

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, y contó con la presencia del director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor; la secretaria de Transporte y Logística provincial, Mónica Alvarado; el subsecretario de la misma cartera, Jorge Henn; el titular del DIR, Juan Carlos Venesia; el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, y el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale, además de representantes de los cuatro puertos santafesinos.

El ministro Puccini, al momento de su intervención, destacó: “La competitividad de la Argentina se juega en el sistema portuario santafesino, y por eso le dimos importancia desde el minuto uno a lo que nos rodea, a estos 849 kilómetros de agua que tiene la provincia de Santa Fe. Ahí radica la importancia de la hidrovía, de estos 1500 kilómetros que se quieren concesionar. Cada centímetro del agua hoy vale, y vale más en la logística. Por eso nos interesamos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo portuario fluvial”.

“Tenemos una oportunidad histórica: transformar la hidrovía en un motor de exportaciones, de agregado de valor y de desarrollo para todo el interior productivo. Porque no es sólo una obra de infraestructura, es una plataforma de desarrollo que debe integrar producción, puertos y logística con una mirada federal. Vemos oportunidades en esta hidrovía, primero como plataforma de exportación e importación, pero también como plataforma de exportación de valor agregado y para que nuestras economías regionales puedan exportar desde nuestros puertos”, agregó.

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“Cuando el gobierno nacional dijo que iba a llamar a licitación fuimos a Buenos Aires en búsqueda de las reuniones correspondientes para decir que esta provincia va a estar a disposición, como lo está haciendo. Esperamos que haya una concesión que genere desarrollo ya que vemos a la hidrovía no como una obra, sino un desarrollo. Y Santa Fe lo plantea desde ser un hub logístico”, concluyó.

Por su parte, Arreseygor valoró el trabajo del ministro provincial: “Es admirable el compromiso que tiene con su gente y con la gestión que lleva adelante este equipo de gobierno, encabezado por el gobernador y el ministro. A esta altura, después de dos años trabajando hombro a hombro con el gobierno de la provincia de Santa Fe, saben que cuentan con mi oficina. Hay un espacio especialmente dedicado a defender los intereses de los santafesinos”.