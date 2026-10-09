La Capital | Economía | BCRA

Redrado atribuyó a un "error de cálculo" la pérdida del BCRA en operaciones con oro

La Auditoría General informó que el ente monetario perdió más de u$s 1.000 millones en un contrato de derivados. El ex presidente del Central advirtió sobre la necesidad de ser "extremadamente conservador" en el manejo de activos internacionales

9 de octubre 2026 · 20:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
El economista Martín Redrado

El economista Martín Redrado, ex presidente del BCRA, criticó la actuación de la gerencia del BCRA.

El economista Martín Redrado, ex presidente del Banco Central (BCRA), atribuyó a un "error de cálculo técnico" la pérdida que de algo más de u$s 1.000 millones que registró el organismo monetario durante una operación de derivados financieros en la que puso como respaldo el oro de las reservas.

Luego de la reciente sesión de la Auditoría General de la Nación (AGN), durante la que se reveló que el BCRA sufrió un rojo de u$s 1.023 millones en contratos de derivados de oro, el debate sobre el manejo de los activos internacionales volvió al centro de la escena en la city. En ese sentido, Redrado aseguró que la pérdida se debió a un “error de cálculo”.

El ex funcionario cuestionó el criterio con el que se llevó adelante el cálculo desde la gerencia de la autoridad monetaria. A su juicio, el manejo de activos internacionales debe ser “extremadamente conservador” porque “el objetivo central es preservar el capital, esto no es lo mismo que un fondo de inversión”.

Polémica defensa

En su defensa, el BCRA remarcó que durante 2025 obtuvo un resultado neto positivo en torno a los u$s 2.505 millones en 2025 con sus posiciones en el metal precioso. En esa misma línea, explicaron que el saldo reflejó el efecto combinado de la evolución del precio del activo y de las operaciones de cobertura financiera que realiza sobre sus tenencias.

Al respecto, Redrado indicó que se utilizó una estructura de opciones de cobertura conocida en el mercado como “collar”, y que está pensada para fijar un piso frente a eventuales caídas en los precios. “El nivel al cual el Banco Central se había comprometido a vender fue mucho más bajo del nivel de mercado”, sintetizó.

Asimismo, el economista cree que en el momento en el que se tomó la decisión, estaba claro de que el oro tenía mayor potencialidad de ir al alza: “Nunca se puede cubrir el 100 por ciento de una posición, siempre se cubre una parte de una posición para tener cierto respaldo. Lo que yo siempre buscaba es que el costo fuera neutro, hacia la baja uno está pagando como si fuera un seguro, pero hacia el alza el resultado debía ser neutro”.

Estados contables

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, salió al cruce de las críticas del gobierno de Javier Milei por el informe que expuso pérdidas de u$s 1.023 millones vinculadas con las operaciones de cobertura de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025.

El funcionario defendió el trabajo como una evaluación técnica de los estados contables y rechazó las acusaciones de que detrás de su publicación existe una maniobra política del peronismo.

Durante la gestión de Santiago Bausili, el Banco Central realizó operaciones de derivados liquidables en dólares para cubrirse ante una posible baja de la cotización internacional del oro. Según explicó Olmos, el informe contabilizó los u$s 1.023 millones que la entidad desembolsó para sostener esa protección.

“Que perdió, perdió, porque pagó físico. Y cuando dicen ganamos, en realidad se revalorizaron los activos que tienen oro”, sostuvo el auditor al referirse a la diferencia entre el costo de las coberturas y la valorización de las reservas.

Noticias relacionadas
Desde noviembre de 2023 se perdieron más de 180 mil empleos en las pymes.

Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos

la agn asegura que el banco central especulo con el oro y perdio usd 1.023 millones

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones

La biorefinería San Lorenzo, propiedad de YPF, dará inicio a una refundación en el cordón industrial.

Ya hay comprador para la producción de biorrefinería de San Lorenzo

En la planta de El Palomar, Stellantis produce los modelos 208 y 2008 de Peugeot.

El fabricante de Fiat y Peugeot evalúa cerrar sus plantas en Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Lo último

Rosario recibe el Torneo Argentino Federal de Pádel, con casi 700 jugadores de todo el país

Rosario recibe el Torneo Argentino Federal de Pádel, con casi 700 jugadores de todo el país

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Regional del Litoral: tres que juegan por la meta de asegurar el pasaje a las semifinales

Regional del Litoral: tres que juegan por la meta de asegurar el pasaje a las semifinales

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

El gremio cuestionó el "clima de nueva normalidad" adoptado por el gobierno nacional y reclamó que se cumpla con la ley de financiamiento. "El sistema universitario está trabajando con la última gota de nafta que le queda", aseguraron
Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas
Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos
Policiales

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años
La Ciudad

Apropiación de bebés en Rosario: piden que vaya a juicio una mujer de 87 años

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: declararon testigos que estuvieron con los acusados antes del crimen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Condenan a médicos del Hospital Provincial por tratar como alcoholizada a una mujer abusada

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Una joven denunció que un vecino abusó de ella en un edificio del centro de Rosario

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Mataron a balazos a un hombre de 39 años en zona oeste y buscan a dos sospechosos

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Un delantero de Newells fue operado y comenzó su extensa recuperación

Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

Ovación
Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Por Gustavo Conti
Ovación

Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Atlético del Rosario busca sacar la cabeza de la permanencia y seguir en el Top 14 de la Urba

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Central vuelve a casa tras ser campeón y Almirón recupera la base titular

Newells visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante: sus antecedentes

Policiales
Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires
Policiales

Decomisan en Posadas camiones con marihuana que tenían como destino Buenos Aires

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Causa Rosario Motorsport: prisión preventiva por estafas para los dueños de la agencia de autos

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Robo millonario en Santa Fe: investigan ingreso por un galpón a la Red Mutual

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

Detuvieron a una pareja por estafas con pasajes aéreos y paquetes de turismo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias siguen en un fin de semana largo que será otoñal

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Marcha Federal Universitaria: docentes definieron un paro de 24 horas

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

Jornada gratuita de chequeo visual en memoria de dos médicos fallecidos en la ruta

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Abrió la muestra anual de fotoperiodismo: Rosario tiene cinco representantes

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar
Policiales

Ataque repetido en barrio Martin: volvieron a romper un bar para entrar a robar

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem Navi Pillay
Información General

Premio Nobel de la Paz para la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo
La Ciudad

Autopista a Buenos Aires: aumenta el peaje y ya no se podrá pagar en efectivo

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger
Información General

Puente Chaco-Corrientes: el choque de un remolcador paraguayo reaviva críticas a Sturzenegger

Leda reapareció con polémica: Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla
La Ciudad

Leda reapareció con polémica: "Llegan en silla de ruedas y se van empujando la silla"

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes
Policiales

Tras el crimen de un joven de 23 años investigan una red de microtráfico en Funes

En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Por Luciano Venini, para La Capital
Agro

En tierra de soja y maíz, encontraron un negocio con las frutillas

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado
Policiales

Megaestafa de Luis Herrera: proponen que se realice un juicio abreviado

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord
La Región

Con 98 donaciones de órganos en 10 meses, la provincia superó su récord

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La sanción a Sández fue de una fecha y el técnico Almirón lo tiene otra vez a disposición

En Newells la asamblea incluirá un informe sobre los sumarios a la dirigencia anterior
Ovación

En Newell's la asamblea incluirá un informe sobre los sumarios a la dirigencia anterior

El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con chances de lluvias aisladas y ráfagas

Deepfakes sexuales con IA: qué hacer si tu hijo o hija es víctima y dónde denunciar
Información General

Deepfakes sexuales con IA: qué hacer si tu hijo o hija es víctima y dónde denunciar

El oficialismo busca reponer la ley de tierras para salvar el megadecreto de Milei
Política

El oficialismo busca reponer la ley de tierras para salvar el megadecreto de Milei

La CGT retomó su plan de lucha con una marcha en defensa de la industria
Economía

La CGT retomó su plan de lucha con una marcha en defensa de la industria

Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos
Economía

Durante la gestión Milei cerraron 31.268 pymes y cayeron 181.542 empleos

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro
El Mundo

La Justicia de Brasil emitió una orden de arresto contra Eduardo Bolsonaro

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas
Política

Un dirigente rosarino llevó al Papa León XIV la voz de las pymes argentinas

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones
Economía

La AGN asegura que el Banco Central especuló con el oro y perdió USD 1.023 millones

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo
El Mundo

Estados Unidos ejecutará por fusilamiento a un militar y lo transmitirá en directo