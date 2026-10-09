Redrado atribuyó a un "error de cálculo" la pérdida del BCRA en operaciones con oro

La Auditoría General informó que el ente monetario perdió más de u$s 1.000 millones en un contrato de derivados. El ex presidente del Central advirtió sobre la necesidad de ser "extremadamente conservador" en el manejo de activos internacionales

El economista Martín Redrado , ex presidente del Banco Central (BCRA) , atribuyó a un "error de cálculo técnico" la pérdida que de algo más de u$s 1.000 millones que registró el organismo monetario durante una operación de derivados financieros en la que puso como respaldo el oro de las reservas .

Luego de la reciente sesión de la Auditoría General de la Nación (AGN), durante la que se reveló que el BCRA sufrió un rojo de u$s 1.023 millones en contratos de derivados de oro , el debate sobre el manejo de los activos internacionales volvió al centro de la escena en la city. En ese sentido, Redrado aseguró que la pérdida se debió a un “error de cálculo”.

El ex funcionario cuestionó el criterio con el que se llevó adelante el cálculo desde la gerencia de la autoridad monetaria. A su juicio, el manejo de activos internacionales debe ser “extremadamente conservador” porque “el objetivo central es preservar el capital, esto no es lo mismo que un fondo de inversión”.

En su defensa, el BCRA remarcó que durante 2025 obtuvo un resultado neto positivo en torno a los u$s 2.505 millones en 2025 con sus posiciones en el metal precioso . En esa misma línea, explicaron que el saldo reflejó el efecto combinado de la evolución del precio del activo y de las operaciones de cobertura financiera que realiza sobre sus tenencias.

Al respecto, Redrado indicó que se utilizó una estructura de opciones de cobertura conocida en el mercado como “collar”, y que está pensada para fijar un piso frente a eventuales caídas en los precios. “El nivel al cual el Banco Central se había comprometido a vender fue mucho más bajo del nivel de mercado”, sintetizó.

Asimismo, el economista cree que en el momento en el que se tomó la decisión, estaba claro de que el oro tenía mayor potencialidad de ir al alza: “Nunca se puede cubrir el 100 por ciento de una posición, siempre se cubre una parte de una posición para tener cierto respaldo. Lo que yo siempre buscaba es que el costo fuera neutro, hacia la baja uno está pagando como si fuera un seguro, pero hacia el alza el resultado debía ser neutro”.

Estados contables

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, salió al cruce de las críticas del gobierno de Javier Milei por el informe que expuso pérdidas de u$s 1.023 millones vinculadas con las operaciones de cobertura de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025.

El funcionario defendió el trabajo como una evaluación técnica de los estados contables y rechazó las acusaciones de que detrás de su publicación existe una maniobra política del peronismo.

Durante la gestión de Santiago Bausili, el Banco Central realizó operaciones de derivados liquidables en dólares para cubrirse ante una posible baja de la cotización internacional del oro. Según explicó Olmos, el informe contabilizó los u$s 1.023 millones que la entidad desembolsó para sostener esa protección.

“Que perdió, perdió, porque pagó físico. Y cuando dicen ganamos, en realidad se revalorizaron los activos que tienen oro”, sostuvo el auditor al referirse a la diferencia entre el costo de las coberturas y la valorización de las reservas.