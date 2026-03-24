La Capital | Economía | Santa Fe

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización

Aunque el desempleo no se dispara, el deterioro del mercado laboral se profundiza: crecen la subocupación y la informalidad, y el empleo pierde calidad en los principales aglomerados en Santa Fe, configurando un escenario más frágil y desigual

Cristian A. Modolo / Economista, docente de la UBA y UNR, exsecretario de Ingresos Públicos de la Nación

Por Cristian A. Modolo / Economista, docente de la UBA y UNR, exsecretario de Ingresos Públicos de la Nación

24 de marzo 2026 · 06:10hs
Argentina en el 2024 superó el récord de empleo informal llegando a superar el 51% del total de trabajadores. 

Argentina en el 2024 superó el récord de empleo informal llegando a superar el 51% del total de trabajadores. 

El cierre de empresas y comercios ha impactado -y lo seguirá haciendo- a la opinión pública. Empresas pequeñas y grandes parecen colapsar ante un vendaval invisible que se lleva puesto todo a su paso y, por ende, las estadísticas laborales adquieren especial interés habida cuenta que son un termómetro de cómo la sociedad sobrevive este proceso.

En efecto, la Encuesta Permanente de Hogares -EPH- que lleva el sistema estadístico argentino alumbró hace unas pocas horas qué aconteció en el mercado laboral entre los meses de octubre y diciembre de 2025, en plena contienda electoral, en los principales centros urbanos del país. Al respecto, es preciso aclarar que las estadísticas relevan lo que acontece en los centros urbanos de más de 100,000 habitantes y capitales de provincia. Por ende, las pequeñas localidades del interior están fuera del radar de estos operativos. Ergo, las cifras reales pueden ser muy superiores a los números que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informa y esto no es una trapisonda estadística sino la forma en que se relevan los datos desde hace muchos años en Argentina.

Segunda advertencia al lector interesado: el mapa laboral ya no se explica con una sola variable. No alcanza con mirar el desempleo abierto o tradicional porque el problema no es solo cuántos quedan afuera del sistema -que lo es-, sino cuántos logran entrar… y en qué condiciones se encuentran. Así los datos del último trimestre de 2025 dejan una escena incómoda: el trabajo no colapsa, pero tampoco crece. Se transforma. Y en esa transformación, pierde densidad, estabilidad y calidad.

Precarización

Gran Rosario es el mejor ejemplo de esta mutación silenciosa. Con un desempleo del 6,5%, podría parecer que la situación está bajo control. Pero debajo de esa superficie aparece otro fenómeno: la subocupación trepa al 12,9%. Es decir, el problema no es quedarse sin trabajo, sino tener uno que no alcanza. Jornadas recortadas, ingresos insuficientes, ocupaciones que no terminan de consolidarse. El empleo está, pero el ingreso no es suficiente para vivir.

En Gran Santa Fe, el cuadro es distinto, aunque no necesariamente mejor. El desempleo baja al 4,8% y la subocupación se ubica en 9,1%. Es un mercado más estable, menos tensionado. Pero también más estático. No cae, pero tampoco despega. Funciona como una economía que administra lo que tiene, sin capacidad de expandirse.

El caso más crítico aparece en el corredor industrial de San Nicolás–Villa Constitución. Allí el desempleo salta al 9,4%, el más alto de los tres aglomerados en territorio provincial. Aquí no es solo precarización: es pérdida directa de empleo. La industria, históricamente el motor de esa zona, ya no absorbe como antes y cuando se retrae, lo que queda no alcanza para compensar.

Leer más: Cuatro de cada diez trabajadores están en la informalidad

El resultado es una región que se fragmenta. Rosario no expulsa trabajadores, pero los precariza. Santa Fe los contiene, pero no los dinamiza. Villa Constitución directamente los pierde. Tres realidades distintas, un mismo problema de fondo.

Mercado laboral bajo presión

El verdadero dato no está en una tasa aislada, sino en la combinación. Cuando el desempleo convive con altos niveles de subocupación, lo que emerge es un mercado laboral bajo presión. Más gente buscando completar ingresos, más competencia por menos oportunidades reales.

En este contexto, el trabajo formal deja de ser garantía de estabilidad. Se vuelve apenas un punto de partida. Y la frontera entre empleo e informalidad empieza a desdibujarse. Para ello basta recordar que Argentina en el 2024 superó el récord de empleo informal llegando a superar el 51% del total de trabajadores.

La economía regional, según los registros de desocupación no llega a magnificar cabalmente los ajustes del mercado. Por eso no está en crisis abierta. Pero tampoco está sana. Se sostiene a costa de deteriorar la calidad del empleo. Y ese es un ajuste menos visible, pero más profundo: el que no se mide solo en puestos perdidos, sino en trabajos que ya no alcanzan.

Ahí es donde se juega la verdadera discusión y cuando el empleo se fragmenta, la sociedad también. Y lo que queda no es solo un mercado laboral más débil, sino un entramado social mucho más frágil.

Noticias relacionadas
La nueva Constitución de Santa Fe fue consagrada en 2025.

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía

La posible candidatura presidencial del pastor Dante Gebel despierta entusiasmo entre los evangélicos. 

Efecto Dante Gebel: los evangélicos santafesinos apoyan la candidatura del pastor

la historia del santafesino que fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

La historia del santafesino que fue seleccionado para estudiar en un castillo medieval

La capital santafesina es un polo de entretenimiento, gastronomía y actividades costeras ideales para un viaje de escapada.

Santa Fe, el plan ideal para Semana Santa entre río, historia y sabores

Ver comentarios

Las más leídas

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

El volante uruguayo que llegó a Newells en el 2x1 junto a Joaquín Boghossian

El volante uruguayo que llegó a Newell's en el "2x1" junto a Joaquín Boghossian

Lo último

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

El documental L8S3 se proyecta en Rosario con presencia de Martín Kohan

El documental "L8S3" se proyecta en Rosario con presencia de Martín Kohan

La historia es la historia

La historia es la historia

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

La movilización por el Día de la Memoria partirá este martes desde plaza San Martín y culminará en el Monumento. Se espera una masiva participación

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado
Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización
Economía

Reconversión laboral en Santa Fe: reducción, fraccionamiento y precarización

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011
Economía

El video del padre del CEO de Lumilagro defendiendo la industria nacional en un spot de Cristina en 2011

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro
La Región

Camión cayó al río Carcarañá en la autopista a Santa Fe: el chofer sobrevivió de milagro

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación
La Región

Caso de las 161 vacas de un influencer santafesino: imputaron a un hombre por defraudación

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

¿Qué hay detrás del robo de vacas al influencer La Joya Agro?

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Bahco deja de fabricar herramientas: otro golpe a la producción y el empleo

Jorge Almirón: El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien

Jorge Almirón: "El rival aprovechó las situaciones que tuvo y ganó bien"

El volante uruguayo que llegó a Newells en el 2x1 junto a Joaquín Boghossian

El volante uruguayo que llegó a Newell's en el "2x1" junto a Joaquín Boghossian

Newells afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Newell's afronta el debut por Copa Argentina ante Acassuso con algo de paz

Ovación
Ángel Di María, el péndulo que mueve a Central

Por Gustavo Conti
Ovación

Ángel Di María, el péndulo que mueve a Central

Ángel Di María, el péndulo que mueve a Central

Ángel Di María, el péndulo que mueve a Central

El deporte de la memoria no olvida a los rosarinos víctimas del genocidio

El deporte de la memoria no olvida a los rosarinos víctimas del genocidio

Almirón: El error fue por intentar jugar y la responsabilidad es mía porque les pido que jueguen

Almirón: "El error fue por intentar jugar y la responsabilidad es mía porque les pido que jueguen""

Policiales
Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

Cómo está el vigilador que sufrió quemaduras mientras la policía intentaba reducirlo

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

La Ciudad
Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Lanzan operativos de intervención profunda en barrios de Rosario

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

Rosario vuelve a gritar Nunca Más: marcha, acto y cierre musical por los 50 años del golpe de Estado

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable

El tiempo en Rosario: el 24 de marzo llega con sol pleno y temperatura agradable

24 de marzo: a 50 años del golpe, artistas santafesinos crean una playlist por la memoria, verdad y justicia

24 de marzo: a 50 años del golpe, artistas santafesinos crean una playlist por la memoria, verdad y justicia

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el homicidio de un chico en la zona oeste de Rosario

Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles
Información General

Accidente aéreo fatal en Nueva York: el audio de la torre de control revela detalles

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Por Fermín Sánchez Duque
Información General

Autopistas porteñas sin barreras desde mayo: cómo evitar multas cuando viajás a Buenos Aires

Una inédita peluquería anti piojos abrió en pleno centro de Rosario
Salud

Una inédita "peluquería anti piojos" abrió en pleno centro de Rosario

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 
LA CIUDAD

Lunes no laborable y martes, feriado nacional: cómo funcionarán los servicios 

Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para los amistosos ante africanos
Ovación

Scaloni pone en marcha la preparación de Argentina para los amistosos ante africanos

Un avión chocó contra un camión cuando aterrizaba en Nueva York
Información General

Un avión chocó contra un camión cuando aterrizaba en Nueva York

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores
Economía

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Entradas para Argentina-Mauritania: cuándo se juega, precios y dónde comprar
Ovación

Entradas para Argentina-Mauritania: cuándo se juega, precios y dónde comprar

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo
Ovación

Últimos boletos al Mundial 2026: cómo se jugarán los repechajes de esta fecha Fifa de marzo

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: Se mudó a Madrid para estar cerca de él
Zoom

Aseguran que Colapinto está de novio con una actriz: "Se mudó a Madrid para estar cerca de él"

Falleció la Abuela Lalala, la recordada hincha viral en los festejos del Mundial 2022
Ovación

Falleció la "Abuela Lalala", la recordada hincha viral en los festejos del Mundial 2022

Un eclipse total de sol dejará el mundo a oscuras: cuándo y dónde se verá
Información General

Un eclipse total de sol dejará el mundo a oscuras: cuándo y dónde se verá

Cuándo vuelve a correr Colapinto y cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto y cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula 1

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales
La Ciudad

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía
Política

Presentan un libro que busca acercar la nueva Carta Magna de Santa Fe a la ciudadanía

Bruno Nápoli: La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura

Por Alvaro Torriglia
Economía

Bruno Nápoli: "La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura"

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores