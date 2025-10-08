La industria cayó 4,4% en agosto, con retrocesos en casi todos los sectores

Quince de las dieciséis ramas manufactureras registraron bajas interanuales, con fuerte impacto en textiles, metalmecánica y calzado

La actividad industrial cayó 4,4% durante agosto, respecto de igual mes de 2024, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si bien registró una suba de 0,6% respecto del mes anterior, luego de dos meses anteriores en retroceso, quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales durante el octavo mes del año.

El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 4,4% respecto a igual mes de 2024, mientras que en el acumulado de enero-agosto de 2025 se registró un incremento de 4,4% respecto a igual período de 2024. En agosto, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,6% respecto al mes anterior.

El informe estadístico resalta que quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Las mayores bajas se vieron en productos textiles (-18,1%), productos de metal (-18,0%), prendas de vestir, cuero y calzado (-14,1%) y productos de caucho y plástico (-10,3%). La excepción es refinación del petróleo, coque y combustible nuclear que operó en terreno positivo con un alza del 4,9%.

En la fabricación de productos de metal, los principales factores que afectan el nivel de actividad del sector son la menor demanda interna y la competencia de productos importados.

En tanto, la caída en la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado responde principalmente a una menor demanda local por parte de los consumidores, y al ingreso de productos importados.

La división correspondiente a alimentos y bebidas registró una disminución interanual de 2,3% en agosto. La principal incidencia negativa se observa en galletitas, productos de panadería y pastas, que presenta una baja interanual de 10,5%.

Según fuentes consultadas por el Indec, en agosto se observó un menor consumo interno de harina de trigo para la elaboración de productos de panadería, pastas y galletitas. Asimismo se registró un menor ingreso de granos de trigo a molienda con respecto al mismo mes del ano anterior.

En efecto, según datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la molienda de trigo pan y candeal presenta una caída de 7% en comparación con el mismo mes del ano anterior.

Por su parte, la molienda de oleaginosas mostró en agosto un aumento interanual de 21,0%. Según datos de la SAGyP, la elaboración de aceites y subproductos de girasol y de soja presentan incrementos interanuales de 50,3% y 18,3% respectivamente.

“Nada para festejar: la industria sigue en el subsuelo”, resaltó el economista Hernán Letcher, director Centro de Economía Política Argentina (Cepa). Es que en agosto la producción industrial cayó 4,4% vs. agosto 2024 y se consolida así casi 10 puntos por debajo del nivel promedio ene/23–nov/23, previo a la asunción del presidente Javier Milei.