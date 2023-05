Reapareció el Banco Central y los dólares financieros retrocedieron

El BCRA compró 101 millones de dólares en el mercado de cambios y lleva once ruedas con saldo positivo. En cambio, el blue subió tres centavos en el mercado paralelo

El BCRA compró US$ 101 millones en el mercado de cambios y lleva once ruedas con saldo positivo: acumuló US$ 150 millones faltando seis jornadas en el mes.