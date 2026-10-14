El empleo privado no encuentra piso: se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo en solo siete meses

El trabajo registrado acumuló 14 meses consecutivos de caída y solo en julio desaparecieron otros 12.716 empleos. La industria, la construcción y el comercio son los sectores más golpeados. Santa Fe perdió 9.800 puestos en lo que va de 2026

El empleo privado registrado en Argentina continúa en retroceso y ya acumula 14 meses consecutivos de caída. Según los últimos datos oficiales, correspondientes a julio de 2026, el sector perdió otros 12.716 puestos de trabajo respecto de junio, una contracción del 0,2% que profundiza el deterioro del mercado laboral. En los primeros siete meses del año, la destrucción de empleo formal privado alcanzó los 134.034 puestos , una caída acumulada del 2,2%.

Los números surgen del último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), difundido por la Secretaría de Trabajo de la Nación. El relevamiento muestra que la pérdida de empleos se extiende a buena parte de las actividades económicas y tiene un fuerte impacto territorial: 21 de las 24 jurisdicciones del país registraron caídas interanuales, mientras que apenas tres consiguieron aumentar sus plantillas.

La industria manufacturera, la construcción y el comercio aparecen entre los sectores más afectados por la contracción del empleo. Se trata de actividades con un peso significativo en la generación de puestos de trabajo y especialmente sensibles a la evolución del consumo, la inversión y la actividad económica.

El deterioro también se refleja en Santa Fe, una de las principales provincias industriales del país, donde el empleo asalariado privado registrado cayó de 511.800 puestos en diciembre de 2025 a 502.000 en julio de este año. La diferencia equivale a 9.800 empleos menos en siete meses, según los datos del SIPA.

Santa Fe perdió casi 10 mil empleos privados en siete meses

La evolución del mercado laboral santafesino acompaña la tendencia nacional. Entre diciembre de 2025 y julio de 2026, la provincia perdió 9.800 puestos registrados en empresas privadas, una contracción cercana al 1,9%.

Solo durante julio desaparecieron 1.800 empleos privados en territorio santafesino. La comparación interanual arroja un saldo de 7.800 puestos menos, mientras que desde diciembre de 2023 la pérdida acumulada asciende a 21.700 empleos.

La situación adquiere especial relevancia por el perfil productivo de Santa Fe, donde la industria, el comercio y la construcción tienen una fuerte presencia en la estructura económica. Precisamente, estas actividades figuran entre las más afectadas por la contracción del empleo a nivel nacional.

El retroceso de los puestos asalariados registrados también plantea interrogantes sobre la capacidad de recuperación del mercado laboral, especialmente en un contexto en el que las empresas mantienen un bajo nivel de contrataciones.

Industria, construcción y comercio, los sectores más golpeados

El informe del SIPA revela que la destrucción de empleo se extendió durante julio a la mayoría de las actividades económicas. De las 14 ramas relevadas, ocho redujeron sus plantillas, tres registraron aumentos y las otras tres permanecieron estables.

La construcción encabezó las pérdidas mensuales, con una caída del 0,6%, seguida por la intermediación financiera, que retrocedió un 0,4%.

La industria manufacturera, el comercio, el transporte y los hoteles y restaurantes registraron disminuciones del 0,3% en cada caso.

Sin embargo, cuando la comparación se realiza respecto de julio de 2025, el panorama resulta todavía más preocupante para algunas actividades.

La intermediación financiera presenta una caída interanual del 4,8%, seguida por la industria manufacturera, que perdió el 4,4% de sus puestos de trabajo. El comercio, por su parte, registró una disminución del 3,4%.

Estos porcentajes reflejan que el deterioro laboral no está concentrado en una actividad particular, sino que alcanza tanto a sectores productores de bienes como a ramas vinculadas con los servicios.

La construcción, por ejemplo, depende en buena medida de la inversión pública y privada, mientras que la industria manufacturera y el comercio están estrechamente relacionados con la evolución de las ventas y el consumo interno.

El mapa del empleo: 21 provincias con números negativos

La caída del trabajo asalariado privado también presenta fuertes diferencias entre provincias.

En la comparación interanual a julio de 2026, 21 de las 24 jurisdicciones argentinas registraron una reducción del empleo registrado, mientras que solo tres lograron aumentar la cantidad de trabajadores.

Tierra del Fuego encabezó las pérdidas con una contracción del 12,6%, una cifra que supera ampliamente el promedio nacional.

Detrás se ubicaron Misiones, con una caída del 6%; Corrientes, con el 5,6%; Formosa, con el 5,2%; y Santa Cruz, con el 4,9%.

El contraste aparece en apenas tres provincias que consiguieron escapar de la tendencia general. Neuquén registró un crecimiento del 6,4%, Río Negro avanzó un 4,8% y San Juan mostró una mejora del 0,5%.

En los casos de Neuquén y Río Negro, el desempeño positivo está vinculado con el dinamismo de la actividad hidrocarburífera, especialmente por las inversiones relacionadas con Vaca Muerta.

La marcada diferencia entre las provincias evidencia que la evolución del empleo es desigual y que algunos sectores específicos, como el petróleo y la energía, mantienen una dinámica distinta de la que atraviesan buena parte de las actividades ligadas al mercado interno.

Qué pasó con el empleo público y el monotributo

Mientras el sector privado continúa perdiendo puestos de trabajo, otras modalidades laborales mostraron comportamientos diferentes.

En el sector público se registró un incremento de 4.723 empleos durante julio, equivalente al 0,1%. Sin embargo, la comparación con el mismo mes de 2025 arroja una pérdida de 22.681 puestos, es decir, una disminución interanual del 0,7%.

El trabajo registrado en casas particulares, por su parte, mostró una recuperación de 2.159 puestos, equivalente al 0,5%, luego de haber sufrido una caída mensual de 1.092 durante junio.

Otro dato significativo aparece en el monotributo, que sumó 58.778 inscriptos en los últimos doce meses, un incremento del 2,7%. Solo durante julio se incorporaron 1.432 contribuyentes.

La evolución de estas categorías expone las diferencias dentro del mercado de trabajo. Mientras disminuye el empleo asalariado formal privado, aumenta la cantidad de personas registradas bajo el régimen de monotributo.

No obstante, el incremento de monotributistas no permite establecer por sí solo cuántos trabajadores dejaron empleos en relación de dependencia para pasar al cuentapropismo. Se trata de modalidades laborales diferentes y las estadísticas no identifican necesariamente una transferencia directa entre ambas.