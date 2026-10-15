La Capital | La Ciudad | Concejo

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

La comisión de Servicios Públicos convocó al sector taxista, que expresó su amplio rechazo a la legalización de Uber y DiDi

15 de octubre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Mario Cesca

Mario Cesca, de Atti, expuso sus argumentos a la hora de rechazar la regulación de las aplicaciones móviles.

La comisión de Servicios Públicos recibió a representantes del sistema público de taxis y remises, en el marco del análisis del mensaje del Ejecutivo, que propone establecer un nuevo marco regulatorio para los servicios de intermediación de viajes en Rosario, incluidas las plataformas tecnológicas como Uber y DiDi.

En ese marco, la presidenta de la comisión, Anahí Schibelbein, explicó que la iniciativa apunta a “pasar a un mayor control por parte del Estado, saber quiénes conducen, las coberturas de esos vehículos y el estado técnico de los automóviles, resguardando el sistema público de taxis”.

"Nadie puede negar que los vecinos y vecinas de Rosario se movilizan a través de estas aplicaciones. Por eso nos parece que si este proyecto resulta aprobado, de alguna manera el municipio regulará algo que hoy está fuera de control", argumentó en declaraciones a La Capital.

En ese marco, explicó que esta iniciativa establece la correcta identificación de los conductores, tales como el carnet profesional y, a su vez, condiciones acordes para los vehículos, tales los casos de la verificación técnica vehicular (VTV), seguro y otros requisitos.

"No podemos seguir obviando esta situación, y la única manera que tenemos para observar y controlar la movilidad de los vecinos de Rosario es regular estas plataformas. Por eso estamos convencidos que es necesario avanzar en este proyecto con todas las conversaciones que sean necesarias", aseguró.

Durante la audiencia, los expositores manifestaron su preocupación por las consecuencias de la iniciativa y reclamaron que el Estado garantice condiciones de prestación, regulación y control para todas las modalidades de transporte de personas.

Duro rechazo

"Estas aplicaciones vienen a destruirlo todo, no sólo quienes prestan este servicio sino los propios usuarios. Porque cuando estas aplicaciones consoliden el mercado van a llevar los precios por las nubes, a los conductores les van a dar $2 y el municipio se va a quedar sin sistema público de pasajeros", advirtió el referente de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), Mario Cesca.

En ese marco, acusó a los concejales y al municipio de "desregular" el sistema público de transporte, en perjuicio del prestigio que ostenta la ciudad.

"Esta es una ciudad modelo para muchas actividades: la cultural, el deporte y la ciencia. Pero con esto, van a transformar a Rosario en una ciudad bananera con aplicaciones que no tienen siquiera domicilio legal", cuestionó respecto a las intenciones del Ejecutivo local de legalizar este servicio de aplicaciones móviles.

La seguridad de los pasajeros también ocupó un lugar central. En ese sentido, señalaron la importancia de identificar a quienes conducen, verificar el estado técnico de los vehículos y garantizar coberturas de seguro adecuadas. Asimismo, sostuvieron que las plataformas deben adecuarse a las normas establecidas por el Estado.

"Nunca hemos atravesado una situación tan difícil de solucionar", aseguró el titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Yannotti respecto a la crisis que acarrea el sector.

En ese sentido, se preguntó: "El gran interrogante que tenemos como organización sindical es saber si Uber y DiDi se reunieron con el Ejecutivo para acordar la legislación de su actividad. Porque si se habilitan estas aplicaciones, la sobreoferta no favorecerá a nadie. ¿En qué talleres van a fiscalizar las unidades? ¿Cómo van a saber sus choferes están aptos para manejar?".

Asimismo, remarcó que en la actividad hay tanta falta de concientización que muchos caen en la tentación de creer que un monotributo para choferes será la solución. "Estamos tan mal concientizados con las leyes laborales que vamos para atrás y caemos en la trampa", sentenció Yannotti.

Por otra parte, cuestionaron las estrategias comerciales de las aplicaciones y advirtieron que las tarifas promocionales pueden atraer usuarios, pero generar consecuencias negativas para la sustentabilidad del sistema de taxis a largo plazo.

También plantearon la necesidad de proteger las condiciones laborales y evitar que la incorporación de nuevas modalidades profundice las desigualdades entre quienes prestan el servicio.

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo
Noticias relacionadas
La normativa municipal ya contempla mecanismos para intervenir en baldíos que presentan infracciones. La iniciativa busca reforzar esas herramientas.

Proponen beneficios para aquellos que mantengan baldíos

La Comisión de Planeamiento del Concejo fue escenario de una reunión con damnificados.

Grupo Roma: reclamos por hasta 1.200 lotes llegaron al Concejo de Rosario

La KittyFeria, punto de encuentro de fanáticos de los gatos, familias y amigos 

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

el tiempo en rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

Las más leídas

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Acuamación de mascotas: la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Lo último

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

La comisión de Servicios Públicos convocó al sector taxista, que expresó su amplio rechazo a la legalización de Uber y DiDi

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles
Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Por Gonzalo Santamaría
Zoom

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu
Policiales

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

Los aeropuertos de Sauce Viejo y Rosario suman conexiones a Brasil y el Caribe

El trigo avanza en buenas condiciones, aunque crece la presión de enfermedades
Agro

El trigo avanza en buenas condiciones, aunque crece la presión de enfermedades

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Acuamación de mascotas: la cremación con agua que buscan regular en Rosario

Acuamación de mascotas: la "cremación con agua" que buscan regular en Rosario

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Ovación
Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

A Maradona lo sacaron del Mundial; teníamos un equipazo

"A Maradona lo sacaron del Mundial; teníamos un equipazo"

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

De ser campeón, dar vueltas olímpicas y jugar Mundiales a despuntar el vicio en el fútbol amateur

Policiales
Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu
Policiales

Asesinaron a balazos a un hombre en la zona de Ayacucho y Uriburu

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

La Ciudad
Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir
La Ciudad

Kittyferia en Rosario, la feria donde los gatos inspiran objetos y también una forma de vivir

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El Concejo abrió el debate por la regulación de las aplicaciones móviles

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

El tiempo en Rosario: jueves con neblinas y algunas chances de chaparrones

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

Fin de un ícono turístico de Nueva York: prohibirán los carros tirados por caballos
Información general

Fin de un ícono turístico de Nueva York: prohibirán los carros tirados por caballos

El Salvador exporta el modelo Bukele: Costa Rica estrena una megacárcel
El Mundo

El Salvador exporta el "modelo Bukele": Costa Rica estrena una megacárcel

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo alquiló el estadio
Zoom

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto
La Ciudad

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan
Política

Pullaro pidió no conformarse y acelerar las transformaciones que faltan

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de depredador sexual implacable
Zoom

Juicio al actor Russell Brand: lo acusan de "depredador sexual implacable"

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Por Miguel Pisano
La Ciudad

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses
Economía

Se perdieron más de 134 mil puestos de trabajo privado en solo siete meses

Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe
Economía

Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?
La Ciudad

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación
Policiales

Femicidio de una rosarina en San Juan: afirman que buscan desviar la investigación

Estudiantes de la UNR toman facultades: Somos una generación angustiada
La Ciudad

Estudiantes de la UNR toman facultades: "Somos una generación angustiada"

Saber que soy autista me salvó: cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Por Florencia O’Keeffe
Salud

"Saber que soy autista me salvó": cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Por Facundo Borrego
Política

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda
Negocios

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad
La Ciudad

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado
Policiales

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

La psíquica de mascotas de Milei habló en el New York Times de los clones de Conan
Política

La psíquica de mascotas de Milei habló en el New York Times de los clones de Conan

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos
La Ciudad

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos