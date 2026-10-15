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Los juveniles de Newell's vuelven a Miami a jugar la Messi Cup con los grandes del mundo

La Messi Cup volverá a contar con Newell's en la ciudad donde reside el mejor de todos y le esperan rivales de los grandes clubes mundiales

15 de octubre 2026 · 20:42hs
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Los chicos de Newells tendrán una nueva gran experiencia en Miami

Los chicos de Newell's tendrán una nueva gran experiencia en Miami, en la Messi Cup.

Por segundo año consecutivo, los juveniles de Newell’s vivirán una gran experiencia con la participación en una nueva edición de la Messi Cup en Miami. El torneo es organizado por Inter Miami, donde juega el interminable Lionel y de nuevo los rojinegros fueron seleccionados para compartir un torneo con importantes equipos de todo el mundo.

El torneo está circunscripto a menores de 16 años y es organizado por la productora del astro rosarino mundial. En este caso se desarrollará desde el domingo 25 de octubre al 1º de noviembre, en el IMCF Stadium y las canchas de entrenamiento Florida Blue.

Además de Newell’s, los otros equipos argentinos que participarán serán los grandes del país, River Plate y Boca Juniors, y ya se sortearon los grupos.

>>Leer más: Newell's se quedó sin nada por carecer de puntería en las buenas chances que tuvo

El grupo de Newell's y los otros

Por cierto que a Newell’s le tocó un grupo con todos clubes poderosos, en sus países y en el mundo. Así, integrará el Grupo B junto a Barcelona, Arsenal de Inglaterra y Palmeiras de Brasil.

En el Grupo A, en tanto, estarán River Plate, Chelsea, Ajax e Inter de Milán.

El Grupo C lo integrarán Atlético Madrid, Benfica, Independiente del Valle y el local, Inter Miami.

Mientras que en el Grupo D estará Boca Juniors, Flamengo, Manchester City y UE Cornellà, el club del ascenso de España que acaba de adquirir el propio Lionel Messi.

El domingo 25 Newell’s enfrentará a Arsenal, a las 17.30, el lunes jugará con Palmeiras a las 19 y cerrará el martes con Barcelona a las 16, en partidos de 30’ y 30’. Todo va por ESPN Premium y Disney+. Clasifican los dos primeros a cuartos.

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