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Newell's: el árbitro de la polémica en Mendoza fue separado y no fue designado en esta fecha

Por la mala actuación en Newell’s y Gimnasia, la AFA no le designó ningún cruce de la jornada 13º del torneo Clausura

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

15 de octubre 2026 · 06:15hs
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Robledo fue asistido por el VAR en el gol anulado a Solari

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Robledo fue asistido por el VAR en el gol anulado a Solari, en el primer tiempo, y desde ahí perdió naturalidad todo.

No duró mucho en primera. Parece que fue debut y rápido pasaje de regreso. Así, quedó el árbitro Juan Cruz Robledo, quien actuó como juez principal y protagonizó una muy polémica actuación en el encuentro entre Newell's y Gimnasia en Mendoza, donde anuló un gol de manera controversial en el primer tiempo a la visita, y durante todo el cotejo manejó con pocas tarjetas y rienda demasiado floja el desarrolló del partido.

En este marco, a este árbitro se lo vio superado desde el primer minuto por las circunstancias y los ojos sobre sus espaldas, y esa falta de carácter y criterio creó un escenario de dudas y de protestas permanentes por parte de jugadores de los dos lados, que desembocó en un trámite muy chato, hablado y cortado.

Teniendo en cuenta esta performance tan floja, las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino decidieron separarlo al menos por la jornada 13º del torneo Clausura a Robledo, y no lo designaron a ninguno de los encuentros correspondientes a la primera división.

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Otro juez en su sendero

Al mismo tiempo, se supo que la Lepra recibirá a Central Córdoba, este lunes a las 19, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, otro árbitro precedido de malos partidos y que no es bien visto por el hincha de Newell’s.

Vale precisar que en ese choque estará asistido por Walter Ferreyra y Juan Del Fueyo, que el cuarto árbitro será Leandro Sosa Abrile, y que el VAR estará a cargo de Fernando Echenique, y el AVAR será Federico Benítez.

Hay que recordar que la última vez que Mastrángelo dirigió a Newell’s fue justamente ante este mismo rival en el torneo Apertura de este año, donde logró un triunfo 3-1 en Santiago del Estero.

También es importante tener como referencia en este caso, que cuando en la definición de una jugada de gol hay una posible situación de posición adelantada, al árbitro principal no lo llama el VAR.

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Bajo la lupa de Newell's

Pero, ese fue el caso del tanto anulado a Santiago Solari, que el juez Robledo había convalido, lo mismo sus asistentes. Pero, Héctor Paletta lo llamó desde Ezeiza y finalmente no fue convalidado el 1 a 0 de Newell’s sobre Gimnasia en Mendoza, provocando la ira, la bronca y la queja de todos, que incluyó una tarjeta roja a Frank Kudelka tras la finalización del encuentro.

Solari, ex Lobo mendocino, había tenido antes tres oportunidades. Un mano a mano incómodo por derecha que la cruzó y se fue afuera (17’), un ingreso franco por izquierda que demoró en la definición propiciando que Mondino tapara su remate y la mandara al córner (26’) y del mismo tiro esquina, tras una cabezazo de Cóccaro, una mediachilena fallida que quedó en el aire.

La acción que despertó la polémica y sacó de eje al partido, siguió porque la rechazó alta Mondino y Lucas Carrizo como venía la tiró de nuevo al área. En ese momento, Solari estaba volviendo del off side, pero cuando la cabeceó Recalde para atrás el delantero leproso ya había pasado su línea, la recibió sorpresivamente y definió al gol de zurda.

En ese marco, mientras Solari pedía perdón a los hinchas locales, Paletta llamó desde Ezeiza y Robledo fue a revisar al VAR. Ahí, supuestamente consideró qué Solari al fin y al cabo se benefició de la situación o que se abría una segunda jugada con el cabezazo imperfecto de Recalde.

Desde ese momento, los jugadores rojinegros y el propio Kudelka quedaron disgustados con la situación, pero lo cierto es que a Solari y a todo Newell’s el grito de gol se le quedó atragantado en ese primer tiempo donde pisó mucho el área contraria y tuvo generalmente al último que llegó al Parque como protagonista.

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Otro anulado

Para colmo, en el segundo tiempo después del 1 a 0 de Gimnasia, apenas entró el Colo Ramírez marcó el empate pero cuando partió el pase no estaba habilitado, tenía un pie adelantado y el asistente levantó rápidamente la bandera.

Otra vez se esperó el veredicto desde Ezeiza y el VAR ratificó la decisión, mientras la Lepra masticaba su impotencia y su impaciencia ante esta situación.

Lo que viene

La Liga Profesional de Fútbol ya había confirmado la programación de las fechas 14º y 15º del torneo Clausura 2026, con días y horarios para todos los partidos. De esta manera, Newell’s ya conoce su calendario para las dos jornadas previas a la última fecha de la fase regular.

En ese escenario de gran exigencia en el tramo decisivo del certamen, el conjunto rojinegro después de recibir a Central Córdoba este lunes, por la fecha 14, visitará a San Lorenzo el sábado 24 de octubre a las 19.15, y luego volverá a jugar como local por la fecha 15, ante Unión el domingo 1° de noviembre a las 18.30.

Luego de esta jornada, Newell’s terminará la fase regular frente a Instituto en Córdoba, aún sin fecha ni horario.

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