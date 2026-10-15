Cayó la participación de los trabajadores en el ingreso

La participación de los trabajadores en el ingreso se redujo 2,43 puntos en un año al alcanzar el 42,9 % en el segundo trimestre de 2026. En cambio, en el mismo período creció 2,83 puntos el excedente empresario, hasta llegar al 44,7 %. Así lo indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El organismo difundió el informe sobre la cuenta de generación del ingreso e insumo de mano obra. Entre otras cosas, permite ver cómo se reparte el el valor agregado bruto (VAB), que anualizado fue de $ 974,26 billones.
Para el segundo trimestre informó que la remuneración al trabajo asalariado (RTA) aumentó 29,6 % respecto al mismo período de 2025. En términos del valor agregado bruto (VAB) medido a precios básicos, su participación representó el 42,9 %, y registró un descenso de 2,43 puntos porcentuales interanual.
La participación del excedente de explotación bruto (EEB), que remite a la participación de las empresas en el VAB, alcanzó el 44,7 % y subió 2,83 puntos respecto al mismo trimestre del año anterior. Este aumento se explica por las contribuciones de los sectores de agricultura, ganadería, caza y silvicultura y de explotación de minas y canteras, con 1,24 puntos en cada caso. En cambio, retrocedieron el comercio (-0,94 puntos) y la industria (-0,25).
Puestos de trabajo
El informe destacó, además, que los puestos de trabajo totales fueron de 22.566.000 en el período, lo que representó un incremento de 0,5 % respecto a igual trimestre de 2025. Pero los asalariados bajaron 0,8 %. Dentro de este grupo, los registrados cayeron 1,4 % y los no registrados subieron 0,5 %.
Los no asalariados crecieron 3,9 %. Las horas trabajadas totales tuvieron un aumento de 1,2 % interanual, con un incremento en las de no asalariados de 6,3 %. Las de los asalariados cayeron 0,6 %.
Horas trabajadas
Las horas efectivamente trabajadas anualizadas, durante el segundo trimestre de 2026, alcanzaron 34.034 millones. Del total de horas trabajadas, 25.019 millones corresponden a asalariados y 9.015 a no asalariados. Dentro de los asalariados, los registrados trabajaron 17.457 millones y los no registrados, 7.561 millones de horas.
En el segundo trimestre se observó que el sector “pesca” fue el de mayor cantidad de horas trabajadas por puesto,