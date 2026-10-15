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Cayó la participación de los trabajadores en el ingreso

Según el Indec, la remuneración del trabajo redujo más de dos puntos su participación en el valor agregado bruto, en el segundo trimestre del año. Cayeron los empleos en blanco y crecieron los puestos no asalariados

15 de octubre 2026 · 21:22hs
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La participación de los trabajadores en el ingreso retrocedió respecto de un año atrás.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La participación de los trabajadores en el ingreso retrocedió respecto de un año atrás.

La participación de los trabajadores en el ingreso se redujo 2,43 puntos en un año al alcanzar el 42,9 % en el segundo trimestre de 2026. En cambio, en el mismo período creció 2,83 puntos el excedente empresario, hasta llegar al 44,7 %. Así lo indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo difundió el informe sobre la cuenta de generación del ingreso e insumo de mano obra. Entre otras cosas, permite ver cómo se reparte el el valor agregado bruto (VAB), que anualizado fue de $ 974,26 billones.

Para el segundo trimestre informó que la remuneración al trabajo asalariado (RTA) aumentó 29,6 % respecto al mismo período de 2025. En términos del valor agregado bruto (VAB) medido a precios básicos, su participación representó el 42,9 %, y registró un descenso de 2,43 puntos porcentuales interanual.

La participación del excedente de explotación bruto (EEB), que remite a la participación de las empresas en el VAB, alcanzó el 44,7 % y subió 2,83 puntos respecto al mismo trimestre del año anterior. Este aumento se explica por las contribuciones de los sectores de agricultura, ganadería, caza y silvicultura y de explotación de minas y canteras, con 1,24 puntos en cada caso. En cambio, retrocedieron el comercio (-0,94 puntos) y la industria (-0,25).

Puestos de trabajo

El informe destacó, además, que los puestos de trabajo totales fueron de 22.566.000 en el período, lo que representó un incremento de 0,5 % respecto a igual trimestre de 2025. Pero los asalariados bajaron 0,8 %. Dentro de este grupo, los registrados cayeron 1,4 % y los no registrados subieron 0,5 %.

Los no asalariados crecieron 3,9 %. Las horas trabajadas totales tuvieron un aumento de 1,2 % interanual, con un incremento en las de no asalariados de 6,3 %. Las de los asalariados cayeron 0,6 %.

Horas trabajadas

Las horas efectivamente trabajadas anualizadas, durante el segundo trimestre de 2026, alcanzaron 34.034 millones. Del total de horas trabajadas, 25.019 millones corresponden a asalariados y 9.015 a no asalariados. Dentro de los asalariados, los registrados trabajaron 17.457 millones y los no registrados, 7.561 millones de horas.

En el segundo trimestre se observó que el sector “pesca” fue el de mayor cantidad de horas trabajadas por puesto,

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