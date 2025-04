Milei defendió el volantazo cambiario: "Todo marcha de acuerdo al plan"

El presidente celebró “el fin del cepo para siempre” y dijo que las reservas del Banco Central llegarán a u$s 50 mil millones a fines de mayo

El presidente Javier Milei aseguró que “todo marcha de acuerdo al plan” , al defender el volantazo cambiario anunciado por el gobierno nacional el viernes por la noche. Según el jefe del Estado, el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permitirá que a fines de mayo el Banco Central cuenta con reservas por u$s 50 mil millones , que permitiría comprar toda la base monetaria ampliada a una cotización de $ 911. Además, celebró la remoción de las restricciones cambiarias. “Terminamos con el cepo para siempre” , enfatizó.

Además, se abrochó el acuerdo crediticio por u$s 20 mil millones con el Fondo Monetario Internacional .

En ese sentido, aseguró que con la salida del cepo, se quita “la última espina que nos causó tanto dolor”. Tras pasar ese “examen”, dijo, la Argentina puede exhibir “orden fiscal, monetario y cambiario”, lo cual no solo permitiría, a su juicio, atravesar en mejores condiciones los shocks externos sino que genera que “por primera vez en la historia el Fondo Monetario Internacional no intervenga para intervenir en una crisis sino para apoyar un programa de transición exitoso”.

Guzmán y la inflación

Es que, a su juicio, las turbulencias del último mes, que desangraron al Banco Central, no fueron causadas por el colapso de la tablita sino por la “ley Guzmán”, que a instancias del ex ministro de Economía obligó a enviar al Congreso cualquier acuerdo con el FMI que signifique endeudamiento. El Poder Ejecutivo, en rigor, no mandó el acuerdo sino que sometió a aprobación un decreto en el que se daba un cheque en blanco para negociar. Aun así, para Milei, la incertidumbre que habría provocado ese hecho fue responsable de que “la inflación cortara en marzo su tendencia a la desaceleración”.

>> Leer más: Un economista rosarino opinó sobre devaluación en redes y se ganó la furia del gobierno

El presidente aseguró que la inflación está destinada a “colapsar” tarde o temprano con su programa económico. Y agradeció a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, porque el blindaje obtenido del Fondo y otros organismos internacionales llegará “a los u$s 32 mil millones”.

El presidente admitió que la economía global asiste a un movimiento tectónico que pone fin al orden consolidado tras el fin de la segunda guerra mundial. Pero aseguró que su política de ajuste fiscal y ayuda económica reducirán la vulnerabilidad local a esos shocks. De hecho, advirtió: “A más shock, responderemos con más ajuste”.

Comunicado del FMI

Minutos antes, el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo de 48 meses para Argentina en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), por un total de u$s 20.000 millones, equivalentes al 479% de la cuota del país ante el organismo. La decisión habilita un desembolso inmediato de u$s 12.000 millones, mientras que la primera revisión del programa está prevista para junio de 2025, con un desembolso adicional estimado en u$s 2.000 millones.

>> Leer más: Fin del cepo al dólar: el gobierno abandona la tablita y deja flotar el oficial hasta $1.400

“El programa fue solicitado por las autoridades argentinas como parte de la siguiente etapa de su plan de estabilización económica y estructural”, indicó.