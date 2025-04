Fin del cepo al dólar: el gobierno abandona la tablita y deja flotar el oficial hasta $1.400

Bausili explicó que la banda se irá ensanchando, en las dos puntas, a un ritmo de 1% mensual, hasta un momento en el que ya prácticamente no tendrá sentido.

El cepo

Esta flexibilización cambiaria se completará con una apertura del cepo en materia de flujos de divisas. Esto significa que, desde el lunes, todas las personas físicas y jurídicas podrán acceder libremente y sin topes al mercado oficial de cambios. Se eliminará el llamado dólar blend, que les permitía a los exportadores liquidar el 20% de las divisas ingresadas al mercado financiero del dólar. A los importadores les reducirán los plazos de acceso a las divisas para pagar a sus proveedores internacionales. En el caso de los ahorristas, no pagarán la percepción a cuenta de Ganancias para la compra de divisas, sí en el caso de los pagos por turismo y tarjetas.

En el caso de las personas jurídicas, la liberación del cepo no será total. El presidente del Banco Central dijo que se mantendrán las restricciones respecto de los stocks. El ejemplo más caliente es el de las sociedades que buscan girar dividendos. Estimaciones que los funcionarios pusieron en duda elevan hasta u$s 15 mil millones esa demanda potencial de divisas. Números más o menos, para ellos habrá una nueva serie de Bopreal, el bono con el que debutó Caputo cuando consolidó la deuda con los importadores al inicio de su gestión. De acá en adelante, sí estará habilitado que las empresas puedan sacar divisas.

Aunque evitaron especular sobre el impacto de estas medidas en la inflación, el equipo económico espera que el blindaje que le proveerá el FMI y otros organismos multilaterales de crédito le permita administrar “la transición”.

El blindaje

Caputo y Bausili confirmaron que el programa con el Fondo es por u$s 20 mil millones, de los cuales u$s 12 mil millones ingresarán de forma inmediata y serán de libre disponibilidad. Además, esperan en los próximos sesenta días desembolsos adicionales por u$s 2 mil millones de parte del FMI, u$s 3.500 millones del Banco Mundial y el BID y u$s 2 mil millones de un rubro. Y durante lo que resta de 2025 esperan sumar otros u$s 1.000 millones del organismo y otros u$s 2.500 de los restantes multilaterales.

Las contrapartidas de estos préstamos, además de abandonar la tablita cambiaria, incluyen las tradicionales reformas previsional, tributaria y laboral. Caputo dijo que, en realidad, “forman parte del programa de gobierno”. De hecho, explicó que la meta de superávit fiscal comprometida con el auditor para este año es de 1,3% pero que el Poder Ejecutivo decidió llevarla en los hechos a 1,5%.

Para asegurarse todos estos y quizás otros compromisos, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, llegará este lunes a Buenos Aires. Para el ministro de Economía, el solo hecho de que “la persona más demandada del mundo en estos momentos” viaje para entrevistarlo “habla de la magnitud del respaldo”.

Según Caputo, su nuevo régimen es “superior a la Convertibilidad” porque cuenta con una cobertura mayor de reservas, admite un tipo de cambio flexible que puede absorber shocks externos y porque no hay déficit fiscal. En sus cálculos, hay reservas para sostener un tipo de cambio de $ 911.