Mercados: el mejor clima global alentó un rebote

El Banco Central se desprendió de u$s 165 millones en la jornada del miércoles.

Los mercados globales reaccionaron con entusiasmo luego del anuncio del ex presidente Donald Trump sobre una reducción temporal de los nuevos aranceles. Los principales índices de Wall Street subieron con fuerza y ese optimismo se trasladó rápidamente a las Bolsas de la región. Los activos argentinos acompañaron la tendencia con importantes subas: los ADRs escalaron hasta un 15 %, mientras que los bonos en dólares registraron alzas de hasta 7,3 %. En este contexto, el riesgo país bajó 9,1 %.

“Todo lo que se tenía que decir ya se dijo, para nosotros es sumamente relevante que el FMI esté en vías de aprobar el acuerdo, que se va a terminar de aprobar el viernes”, adelantó Adorni. Así, desde el gobierno buscan terminar de asegurarse un préstamo total de u$s 20.000 aunque todavía se desconoce de cuánto será el desembolso inicial.

Los dólares financieros pasaron de registrar fuertes avances a caer fuerte. El MEP bajó $33,83 a $1.359 y el CCL $21 a $1.347,39. El blue bajó $5 y cerró a $1.355 para la venta. En Rosario cerró a $1.369.

El BCRA vendió dólares

Pese a esto, el Banco Central (BCRA) vendió u$s 165 millones y registró su peor saldo negativo desde el 28 de marzo. Sin embargo, las reservas brutas internacionales subieron en u$s 76 millones, hasta los u$s 24.733 millones. La primera mejora de reservas en una semana respondió a la suba en las cotizaciones de activos como el oro.

Del otro lado del mostrador, una salida de $124.000 millones de capital posicionado en tasa fija refleja que se acelera el desarme del carry trade y suma presión al dólar. Según fuentes del mercado, estas salidas representan el 2,4 % del total de activos bajo administración (AUM) en Lecap, y el 1,5 % del total en los fondos de liquidez inmediata (T+1). No es una fuga masiva pero sí una salida importante.

Este escenario también abrió el apetito del mercado por instrumentos atados al dólar (dólar linked) y a la inflación (CER).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará el viernes próximo el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Los datos anticipados no vienen bien. La inflación de la ciudad de Buenos Aires se aceleró al 3,2 %, según informó la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Así, acumuló 8,6 % en el primer trimestre, mientras que la variación interanual se ubicó en 63,5 %.