Tregua en la guerra comercial: Trump suspende por 90 días los aranceles a 75 países pero los subió a 125% para China

La novedad se conoció a través de un post del presidente en la red social X: "Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente, aumento el arancel que Estados Unidos le impone a China al 125 %, con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China se dará cuenta de que la época de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable. Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en relación con el comercio, las barreras comerciales, los aranceles, la manipulación de divisas y los aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a sugerencia mía, he autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, con efecto inmediato. Gracias por su atención a este asunto".