Más de 200 economistas firmaron una carta contra la dolarización

Alerta. Hernán Lacunza, ex ministro de Economía, firmó la carta.

Todos los economistas firmantes buscaron dejar en claro que en la iniciativa no primó un tema político sino más bien la convicción de que la dolarización puede ser una seria amenaza para los argentinos.

“La firmé porque estaba de acuerdo con lo que advertía”, indicó Hernán Lacunza, ex ministro de Economía y ex referente económico de Horacio Rodríguez Larreta. Aseguró, además, que “la dolarización es inviable, no va a ocurrir voluntariamente”.

El economista Daniel Marx, otro de los firmantes, expresó que “la solución a los problemas económicos que enfrenta la Argentina no es dolarizar; la solución es muy compleja y hay que atender varios frentes”, sostuvo.

La dolarización, explicó, podría dar lugar a “rigideces que podrían hacer la vida cotidiana más difícil en la Argentina”, consideró Marx, ex director del Banco Central durante la presidencia de Raúl Alfonsín, representante financiero y ex jefe negociador de la deuda externa argentina del Plan Brady, con Carlos Menem, y secretario de Finanzas del Ministerio de Economía durante 1999 y 2001, bajo la conducción de Domingo Cavallo.

En tanto, el economista y prestigioso historiador de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Mario Rapoport, expresó que “la dolarización no le conviene al país porque la política cambiaria es fundamental, porque la moneda tiene que ver con la productividad”.

Entre los especialistas que firmaron figuran Miguel Angel Broda, Ricardo Delgado, Diego Bossio, Pablo Gerchunoff, Gustavo Cañonero, Javier González Fraga, Martín Rapetti, Miguel Kiguel, José Lus Machinea, Eduardo Levi Yeyati, Andrés Borenstein, Marina dal Poggetto, José Maria Fanelli, Martín Rapetti,Federico Poli, Diego Petrecolla, Guillermo Rozenwurcel, Luis Secco, Paula Szenkman,y Lorenzo Sigaut.