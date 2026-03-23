Lumilagro se apropió del manual libertario: defendió los termos chinos y chicaneó por los 100 despidos

En un desafiante mensaje en redes, Lumilagro usó el estilo de Milei y Stuzernegger: "¿Preferirías que volvamos a contratar y pagar un termo $100 mil más?"

La empresa de termos Lumilagro avanzó en una particular campaña de marketing apropiándose del manual libertario que propone el gobierno nacional por el cual un producto más barato justifica una reducción de empleados.

Luego de conocerse que trasladaría su fabricación a China, reduciendo drásticamente el personal, Lumilagro de 85 años en el mercado local inició una campaña de marketing intensa y singular en las redes sociales con un picante similar al que el propio presidente Javier Milei suele utilizar para responder críticas.

Este lunes, la empresa le contestó a un usuario de X que le recriminó que tienen un nuevo termo y más ventas pero al costo de dejar a 100 personas en la calle. El CM de la firma tomó esa respuesta y escribió sin filtros. “Ustedes que opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil pesos de más para conseguir un termo de calidad ?”.

Y siguió: “Quizás podemos hacer una edición limitada. De peor calidad y más caro, pero 100% fabricado en Argentina?”. Vale recordar que el presidente y su ministro de Desregulación, Federico Stuzernegger , sostienen que la apertura comercial contribuye a reducir precios y mejorar la competitividad. El ejemplo más claro fue con los caños importados de India en lugar de los de fabricados en el país por Techint.

Ustedes que opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil pesos de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70's cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos.… https://t.co/uvy9SqRMA3

Pero la novela comenzó cuando el diputado Miguel Ángel Pichetto escribió un tuit a raíz de la reducción de personal y la decisión de trasladar la producción nacional a China.

“La propia empresa Lumilagro reconoce que redujo la fabricación local para producir termos en el exterior. El efecto es evidente: menos trabajo argentino, menos industria nacional y más productos importados, especialmente de China”.

Lumilagro le respondió: “FALSO TU FALSO. El plan de reconversión de Lumilagro incluye la apertura de locales propios, la exportación a Uruguay y Brasil para luego expandirse al resto del mundo y la comercialización de nuevos productos asociados que se fabricarán en la Argentina”. Luego se despechó como un alterego de Stuzernegger. “Ahora, 47 millones de argentinos pueden acceder a un termo especialmente diseñado para tomar mate, de mejor calidad y a menor precio”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LumilagroArg/status/2032837305216508024&partner=&hide_thread=false FALSO TU FALSO



El plan de reconversión de Lumilagro incluye la apertura de locales propios, la exportación a Uruguay y Brasil para luego expandirse al resto del mundo y la comercialización de nuevos productos asociados que se fabricarán en la Argentina.



Además, la empresa está… https://t.co/lZq4muc5yV — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) March 14, 2026

Lumilagro y su apuesta

La histórica firma fabricante de termos Lumilagro se enfrentó a “la segunda gran reconversión de su historia”, según definió su director ejecutivo, Martín Nadler. Este proceso, marcado por un giro estratégico hacia la producción en China y un rediseño del modelo de negocios, tuvo un impacto directo en la estructura de la empresa: pasó de un promedio de 220 empleados antes de la pandemia a una plantilla actual de 100 trabajadores, entre directos e indirectos.

Sobre la situación actual, el directivo aclaró que la disminución en la nómina no se produjo mediante despidos, sino a través de "convenios voluntarios" en los que el personal saliente mantiene un ingreso temporal mientras busca una nueva inserción laboral.

Según explicó, este ajuste es parte de un cambio en la matriz productiva nacional: "Las fábricas que quizás no eran competitivas van a dejar de existir y quizás viremos a industrias que sean más competitivas y quizás más orientados a los servicios". Stuzernegger puro.

En términos operativos, Lumilagro dejó de fabricar localmente cerca del 50% de su producción total. La empresa optó por trasladar la fabricación de sus nuevas líneas de termos de acero y ciertas botellas de vidrio a China, aunque bajo diseños y patentes argentinas propias. No obstante, Nadler subrayó que la inyección de plástico para las carcasas exteriores de los termos se mantendrá en el país.

El repunte de la empresa hoy se apoya en el éxito del termo Luminox Pampa, fabricado en China con estándares superiores de retención térmica y materiales estancos. Este lanzamiento coincide con una fuerte campaña de concientización sobre los "termos tóxicos" de acero serie 200, que ingresan por contrabando y liberan metales pesados al contacto con el calor.