Los empresarios de Idea le tomaron el pulso a la política antes de las Paso

El escenario fue Experiencia Idea Agroindustria, el encuentro que desde hace unos años reemplazó al antiguo Precoloquio Idea Centro. Con eje en el ecosistema agropecuario, uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Gonzalo Ramírez Martiarena, fundador y CEO Swiss Pampa y director no ejecutivo Cofco International, la gran trader china de granos. El empresario se refirió a las tendencias globales del comercio agrícola, que en buena medida son también las de la economía y geopolítica mundial: inflación mundial en lento proceso de control, dólar debilitado, emergencia de la India como mercado demandante junto a China, globalización regionalizada, creación de stocks de seguridad y un fuerte condicionamiento de las políticas de mitigación del cambio climático en el intercambio global . De paso, dejó un mensaje de actualidad en el frente interno: no tiene sentido polemizar sobre el uso de yuanes en las reservas ya que la moneda china será una moneda mundial como el dólar y el euro.

Los objetivos mundiales de descarbonización son barreras de acceso a los mercados y oportunidades de negocios. En esos términos, los paneles de Idea se enfocaron sobre el papel del agro en las políticas de mitigación y en las innovaciones que esa tendencia impulsa. En ese sentido, en el capítulo dedicado al cambio climático participaron Mauricio Saldívar, Emilio Satorre y Jimena Calvo. La coordinadora del área de Economía de Fundar presentó el adelanto de un trabajo de ese think tank sobre el impacto de la nueva política europea para restringir compras provenientes de zonas con deforestación. Están en juego, y no en el largo plazo, u$s 4 mil millones en exportaciones. Que podrían ser u$s 13 mil millones si a esta política la siguen China y Estados Unidos.