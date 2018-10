Laspina le pidió a Lifschitz que firme el pacto fiscal

El diputado nacional por Santa Fe, Luciano Laspina, le pidió al gobierno santafesino que adhiera a la addenda al consenso fiscal antes de fin de año y consideró que no hay razones para no hacerlo, como en su momento planteó el gobernador Miguel Lifschitz. "Las provincias recibieron más obligaciones respecto a la tarifa social de electricidad y a los subsidios al transporte, pero al mismo tiempo serán compensadas con mayores recursos con varias medidas, una de las cuales es el impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales y la suba de bienes personales", dijo el legislador en diálogo con La Capital durante su paso por el 54º Coloquio de Idea.

Para el diputado de Cambiemos esta transferencia de responsabilidades a los Estados subnacionales es "avanzar hacia mayor federalismo". Laspina consideró que el hecho de que "sea la provincia la que elija cómo distribuye sus recursos, incluso entre los municipios y según las necesidades sociales de cada uno y según el diseño que quiera tomar para subsidiar el transporte, es parte del federalismo y así lo entendieron las que firmaron la addenda".

Impuesto a cooperativas

Sobre el controvertido tema del cobro del impuesto a las ganancias a cooperativas y mutuales, que el propio gobernador anteayer planteó como uno de los temas que más objeta Santa Fe del proyecto de presupuesto, Laspina señaló en la negociación sobre la nueva ley de leyes para 2019 "no estaría avanzando como se planteó en el proyecto original, sino que tendría otra forma, la de un impuesto especial a las cooperativas y mutuales".

Pero también descreyó de los argumentos que se plantean en defensa de ese sector. "Tuve conversaciones incluso con el gobernador Lifschitz en las que le expresé que nosotros estábamos dispuestos a revisar la cuestión de las cooperativas y mutuales y, sobre todo, dejar afuera a las pequeñas y medianas, que son las que dan asistencia en pueblos, las que realmente brindan un servicio a la comunidad", dijo el legislador.

Además, cuestionó el hecho de que muchas de estas estructuras esconden bajo la figura cooperativa a "grandes financieras", que "compiten de igual a igual con otras compañías en el sistema financiero, en el mercado de seguros y que tienen oficina en Capital Federal".

"Estuve revisando y veía que sólo alrededor de 50 mutuales y cooperativas habían ganado más de 20 millones de pesos el año pasado", detalló Laspina, y señaló que por lo tanto "no necesariamente deberían estar excluidas del impuesto a las ganancias", dijo.

Aclaró además que quedan afuera del cobro de este impuesto, según el proyecto de presupuesto, las cooperativas de trabajo, de granos y de productores.

"Creo que hay un gran margen para proteger a pymes pero hay un planteo, sobre todo de algunas asociaciones, que es más filosófico vinculado con el impuesto a las ganancias, que estamos dispuestos a revisarlo", agregó.

El legislador santafesino por Cambiemos también reconoció que no hay avance respecto del pago de la deuda que tiene la Nación con Santa Fe por la detracción indebida de coparticipación.

"Hubo discusiones, negociaciones, y hoy estamos en una situación de relativo freno en esa negociación que tiene que ver con una situación muy especial que estamos viviendo en la Argentina", dijo Laspina.

Candidatura

El diputado confirmó que no será candidato a gobernador por Santa Fe por Cambiemos. "Yo no me bajo porque nunca me subí, hoy mi prioridad está en sacar las leyes que Argentina necesita, y creo que hay buenos candidatos en la provincia que pueden representar al espacio", concluyó.

Cayó 3,6% la coparticipación en septiembre

Las provincias recibieron en septiembre 3,6% menos de coparticipación en términos reales, de acuerdo al Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En el acumulado anual, las transferencias mantienen una suba real de 10,6%, aunque con una marcada diferencia entre lo percibido por la provincia y ciudad de Buenos Aires y el resto.

Ambas vieron aumentar en nueve meses los fondos recibidos 17,3% y 21,4%. La gran mayoría de las provincias , mostró un crecimiento real de entre 7% y 9%. En cambio, Córdoba, Santa Fe y San Luis acumularon subas que van apenas entre 4,2% y 6,1% interanual.

En septiembre Santa Fe experimentó una pérdida real de 7,8% en la coparticipación.

En 2018, la coparticipación incluye la compensación a las provincias por la disminución de recursos resultante de la eliminación del artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias, y del destino de la recaudación del impuesto al cheque a la Ansés, de acuerdo al pacto fiscal firmado entre las provincias y el Estado nacional a fines de 2017.