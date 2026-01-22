Las ventas en los súper sufrieron la mayor caída desde diciembre de 2023

El Indec informó las cifras de diciembre. El consumo se derrumbó casi 4% respecto del mes anterior y 2,8% interanual. Fuerte merma en bebidas y lácteos

Las ventas en supermercados registraron en noviembre su mayor caída mensual desde diciembre de 2023. De este modo, el consumo en dichos establecimientos coquetea con mínimos de la serie.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que las ventas se contrajeron 3,8% respecto de octubre. Vale recordar que en el medio estuvieron las elecciones legislativas, por lo cual muchos consumidores pueden haber adelantado sus compras ante una potencial posterior devaluación, con un consecuente aumento de precios.

A partir de estos números, la serie desestacionalizada tocó su valor más bajo desde marzo de 2024, mientras que la tendencia-ciclo, que es la que sugiere mirar el Indec para evaluar la dinámica de largo plazo, llegó a su piso desde junio de dicho año.

En términos interanuales, las ventas se contrajeron 2,8%. En este caso, la variación negativa fue la más profunda desde diciembre de 2024.

A nivel producto, las mayores bajas reales se verificaron en el consumo de productos electrónicos, bebidas y lácteos. Solo en carnes se observó un aumento marcado.

En cuanto a los medios de pago, la que más ascendió fue la categoría de “otros medios de pago”, que incluye a las transacciones con QR y por transferencia.

El uso de tarjetas de crédito se mantuvo como el instrumento más utilizado, pero fue el que mayor baja arrojó.

Por provincia, las más afectadas fueron La Rioja, Tucumán y Corrientes. En el otro extremo, Neuquén, Catamarca y Río Negro mostraron incrementos.

Confianza del consumidor

El Indice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella registró un aumento de 2,24% en enero con respecto al mes anterior.

De esta manera, el indicador se ubicó en 46,57 puntos y retomó la senda alcista después de la baja observada en diciembre.

En la comparación interanual, sin embargo, el índice se mantiene un 1,72% por debajo del nivel registrado en enero de 2025. El incremento mensual estuvo impulsado por el subíndice de bienes durables e inmuebles, que creció 9,9%. Por su parte, el componente de situación personal subió 1,83%, mientras que el de situación macroeconómica cayó 2,23%.

Al analizar el horizonte temporal, las condiciones presentes mostraron una mejora de 7,88% y las expectativas futuras una caída de 1,40%.

En el desglose regional, el interior registró la mayor suba mensual, con un 7,90%. En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) presentó una disminución de 1,48% y el Gran Buenos Aires (GBA) mostró una variación de -0,07%. Por nivel de ingresos, la confianza aumentó 3,32% entre los hogares de menores recursos y 1,27% en los de ingresos altos.