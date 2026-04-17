Deuda: el BID aportará u$s 550 millones en garantías para Caputo

Junto al Banco Mundial, se sumó al operativo que pilotea el ministro de Economía para conseguir fondos destinados a pagar vencimientos

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, en Washington.

El equipo económico del gobierno avanza con su estrategia para cubrir los próximos vencimientos de deuda sin colocar bonos en Wall Street . El Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) anunció que sumará una garantía por u$s 550 millones como la que Luis Caputo ya obtuvo del Banco Mundial , en ese caso por u$s 2.000 millones.

El ministro de Economía está en Washington para participar de la asamblea del FMI y el BM. Allí se reunió con el presidente del BID, Ilan Goldfajn.

Tras el encuentro, Caputo tuiteó: “Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”.

Los organismos multilaterales otorgan garantías para créditos privados en negociación. El gobierno espera que la CAF aporte un instrumento similar.

Nuevo respaldo a Argentina, esta vez por parte del BID. Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos. Gracias @igoldfajn y equipo por su apoyo. https://t.co/nXgXKbKseU pic.twitter.com/3mI7bEgzvi

Vencimientos de deuda

En julio vencen más de u$s 4.000 millones con los bonistas y el gobierno no planea rollearlo por la vía tradicional, es decir, mediante la colocación de bonos en Wall Street. Ese mercado está cerrado desde principios de 2018, cuando Caputo era ministro de Finanzas de Mauricio Macri, y hoy considera que las tasas que debería pagar son aún muy elevadas.

Sí continuará con las colocaciones de bonos en dólares en el mercado local, una vía por la cual esta semana consiguió otros u$s 500 millones y que seguirá explotando de forma quincenal.

El otro canal para hacerse de los dólares necesarios para pagar la deuda que utilizará Caputo es la privatización de empresas y activos del Estado, como señaló el propio funcionario.

El financiamiento del BID

“El gobierno y el pueblo argentino han hecho un gran esfuerzo para estabilizar su economía y avanzar en reformas para el crecimiento, el Grupo BID acompaña este proceso con más escala y foco en resultados: apoyando reformas, movilizando inversión privada y desarrollando la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento”, dijo el presidente del banco, Ilan Goldfajn.

En 2026, el Grupo BID ampliará su apoyo a Argentina con un programa que combina respaldo a reformas estructurales de segunda generación, inversiones estratégicas en las provincias y financiamiento al sector privado.

BID Invest, el brazo para el sector privado del Grupo BID, priorizará operaciones para fortalecer la infraestructura social y productiva, ampliar el acceso a servicios de salud, impulsar la economía digital y el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). También apoyará proyectos sostenibles en agroindustria y manufactura de exportación, así como inversiones en energía y minerales.

Entre las operaciones soberanas previstas, el foco estará en consolidar la gestión fiscal, incluyendo la mejora de la calidad del gasto público y la modernización de la administración tributaria. Además, se fortalecerá la seguridad ciudadana y el sistema de justicia. Las operaciones previstas están sujetas a la aprobación de los respectivos directorios del Grupo BID.

El paquete

El organismo multilateral detalló que prevé más de u$s 5.000 millones en operaciones soberanas con el sector público, que incluyen “financiamiento a proyectos y la provisión de una garantía por u$s 550 millones, que se sumará a las aportadas por otros organismos multilaterales”. Además, BID Invest proyecta inversiones por alrededor de u$s 2.200 millones.

El Ministerio de Economía avanza en una ingeniería financiera destinada a cubrir vencimientos de deuda por unos u$s 4.300 millones previstos para julio, mediante un esquema de garantías con organismos multilaterales.

La estrategia coincide con lo expresado recientemente por el Fondo Monetario Internacional tras la última revisión del programa argentino.

En su comunicado, el organismo señaló que el esquema de financiamiento contempla “una estrategia de varios frentes para refinanciar obligaciones en moneda extranjera”, incluyendo emisiones locales en dólares, venta de activos estatales, acuerdos de recompra del Banco Central y préstamos externos, con potencial apoyo de instituciones financieras internacionales.