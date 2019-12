Las rutas posibles de Alberto

¿Cómo recibe el gobierno Alberto Fernández? ¿Qué rumbo podría tomar la economía? ¿Volveremos a las políticas de Néstor Kirchner o Cristina Fernández?

La economía argentina ha entrado en el túnel del tiempo. En lugar de proyectarse al futuro, enigmáticamente retrocedimos al año 2012.

El gobierno electo está trabajando en un plan económico que soslaya los problemas derivados de la emisión monetaria. Cuenta con una buena base que le deja el gobierno de Mauricio Macri para aplicar su plan, porque le deja servido en bandeja un déficit fiscal bajo, un superávit de balanza comercial, cepo al dólar, base monetaria pequeña como por ciento de PBI y tipo de cambio alto.

Para desagregar estos conceptos analizaremos caso por caso:

- Resultado fiscal: cuando Néstor Kirchner era presidente el resultado fiscal primario fue superior al 3 por ciento del PBI. Cristina Fernández dejó el gobierno en 2015 con un déficit primario del 3,8 por ciento del PBI. Mauricio Macri dejaría un déficit fiscal primario del 0,6 por ciento del PBI.

- Balanza comercial: cuando Néstor Kirchner dejó la presidencia en 2007 el saldo de la era positivo en u$s 11.071 millones. Cristina Fernández dejó un déficit de u$s 2.970 millones. Macri a octubre de 2019, tiene un superávit de de u$s 11.267 millones.

- Cepo al dólar: hacer política monetaria con cepo es asegurarse emitir pesos y que el tipo de cambio mayorista o comercial no se mueve a la suba, con lo cual congelás los precios de los productos importados y colocás una poderosa ancla a la inflación. Sería muy difícil que Argentina caiga en una hiperinflación con cepo al dólar, es como andar en bicicleta con las rueditas: no te caes nunca.

- Base monetaria muy baja. La circulación representa el 5,3 por ciento del PBI, mientras que la base monetaria el 9,4 por ciento del PBI. Son niveles de monetización muy bajos.

- Tipo de cambio alto: el dólar, medido por el índice de tipo de cambio real multilateral, entre 1997 y noviembre de 2019, da un valor de $ 55,71 cuando el tipo de cambio mayorista está en $ 60. Es un buen punto de partida ya que se ubica por encima de la media de 22 años.

Néstor gobernó entre 2003 y 2007 con un tipo de cambio muy alto, que, a pesos de hoy, se ubicaría en $ 76,24. Durante el primer mandato de Cristina el tipo de cambio se ubicó, a pesos de hoy, en $ 64,93, y en segundo, en $ 47,01. Macri gobernó con un tipo de cambio, a precio de hoy, de $ 47,47.

La economía argentina está estancada desde 2011, creció bajo el mandato de Néstor y Cristina entre 2003 y 2011 producto de un tipo de cambio alto, superávit fiscal y comercial, precios de las materias primas en alza y postergación de pagos de la deuda pública.

Desde el año 2011 en adelante Argentina vive un escenario de claro estancamiento económico. Como dato relevante, quienes nos gobernaron durante ese período tuvieron por varios ejercicios déficit fiscal y comercial, tipo de cambio bajo y precios de las materias primas declinantes.

Entre 2003 y 2011 Argentina acumuló reservas producto de altas exportaciones dadas por los elevados precios internacionales de la soja. Durante el segundo mandato de Cristina se rifaron todas las reservas acumuladas.

Macri, en 2016 levantó la cesación de pagos desde 2002, el financiamiento no compensó la salida genuina de capitales que tuvo el país entre 2016 y 2019. En los últimos dos años, ante el corte de crédito internacional, la fuga se intensificó y deja una economía altamente dolarizada.

Conclusión

Argentina debería tomar lo bueno de los últimos 16 años: ir a superávit fiscal y comercial, así puede comprar los dólares de la balanza comercial, sin generar ningún tipo de problemas en el mercado.

El tipo de cambio debería ser alto, para aprovechar las ventajas competitivas de los productos que podemos exportar al mundo. Habría que llevar adelante una política de incentivo a las exportaciones para lograr mayores cantidades exportadas. Esto se da de patadas con la suba de retenciones que se estaría por proponer, lejos de potenciar exportaciones las reduce. Una suba de retenciones al maíz y a la soja, podría reducir en 20 millones la producción de maíz y 7 millones la producción de trigo, con el efecto multiplicador que esto tiene sobre el resto de la economía: menos transporte en camiones, menos venta de combustible, menos u$s que ingresan al país y menos recaudación impositiva.

El tipo de cambio debería ser alto, para de esta forma poder ayudar a colocar nuestros productos en el exterior. Tipo de cambio alto y superávit fiscal no genera más inflación, al contrario, te permite incrementar las reservas en forma genuina.

Si la propuesta económica del gobierno electo, pasa por emisión, tipo de cambio bajo, déficit fiscal y cepo, estamos lejos de lo que hizo Néstor Kirchner y más cerca de lo que hizo Cristina Fernández en el año 2011. Esto implica que estamos muy lejos de Roberto Lavagna y Alfonso Prat Gay, y muy cerca de lo que hizo Hernan Lorenzino y Mercedes Marcó del Pont.

Las consecuencias desde 2011 en adelante es por todos conocidas, hacer lo mismo es obtener similares resultados.