Las importaciones crecen por primera vez en dos años y cae el superávit comercial

Las importaciones llegaron a u$s 6.128 millones en el mes de octubre. No crecían desde enero del año pasado.

En el décimo mes del año las compras al exterior llegaron a u$s 6.128 millones, un 4,9% más que en el mismo mes de 2023. Desde enero del año pasado que no se registraba un incremento. Esta suba fue encabezada por las importaciones de vehículos (49,3%), seguidas por las de bienes de consumo (18,4%).

La suba de las importaciones y la reducción del superávit comercial enciende la luz de alarma. El Banco Central (BCRA) compró u$s 50 millones en la jornada del miércoles, el monto más bajo en más de dos semanas. Así, las reservas brutas de la autoridad monetaria aumentaron en u$s 213 millones hasta los u$s 30.495 millones.

El Banco Central atraviesa una inusual racha de compras de divisas para esta época del año, apoyado sobre el resultado del blanqueo y el auge del financiamiento en moneda extranjera al sector privado. Logró hacerse de unos u$s 3.300 millones desde mediados de septiembre. Sin embargo, esa buena performance no tuvo un correlato en espejo en la recuperación de las reservas netas, que siguen en terreno muy negativo.

Según cálculos de Portfolio Personal Inversiones (PPI), las tenencias internacionales netas del BCRA repuntaron desde los u$s 7.914 millones negativos a mediados de septiembre hasta los u$s 6.538 millones negativos al cierre de la semana pasada. Esto implica una suba de u$s 1.376 millones, menos de la mitad de las divisas compradas en ese lapso. Otros analistas calculan el rojo actual de las reservas en torno a los u$s 6.000 millones.