Las exportaciones de carne cayeron en septiembre

En el noveno mes del año se exportaron 54.500 toneladas peso producto de carne vacuna (77.200 toneladas de res con hueso), es decir 3,9% menos que en agosto.

Los embarques a China se recuperaron 1,8% con relación a agosto, si bien no lograron recuperar toda la caída registrada en aquel mes (-9,5% mensual). Y lo mismo sucedió con los envíos a Alemania, que se recuperaron 3,5% mensual. Pero estas mayores ventas no lograron contrarrestar los significativos descensos de las ventas a los demás destinos principales (Israel, Chile, EEUU, Países Bajos, Brasil e Italia). En materia de precios, el promedio fue de u$s 5.498 por tonelada peso producto en septiembre de 2022 y resultó 5,3% menor al del mes previo.

Los precios pagados por los principales compradores de carne vacuna argentina vienen disminuyendo, producto de la apreciación que viene registrando el dólar estadounidense contra todas las monedas del mundo y del menor dinamismo económico mundial, en particular de China y Europa.

Con relación al máximo alcanzado en abril de 2022, el precio promedio de las exportaciones de carne vacuna argentina ya acumuló una baja de 11,1%.

En los primeros nueve meses del año el volumen exportado de carne vacuna sumó 472.900 toneladas peso producto. Más allá de los retrocesos observados en los últimos dos meses, el volumen exportado en lo que va del año todavía se mantuvo 7,9% por encima del total exportado en enero-septiembre de 2021 (34.700 toneladas.

En el mercado interno, en octubre se consolidó la caída del precio promedio de la hacienda en pie, con menos cabezas negociadas que en el mes anterior. “Esto es producto del enfriamiento que vienen exhibiendo las demandas interna y externa”, señalaron en Ciccra.

Entre septiembre y octubre de 2022, la baja promedio de 6,9% fue explicada por menores precios pagados en todas las categorías negociadas.

Producto de las contracciones registradas en el último mes, el precio promedio de octubre 2022 resultó “apenas” 55,2% mayor al verificado en octubre 2021, “en un contexto de alta inflación, en el que el nivel general de los precios mayoristas subió 83,9%”.