La Sociedad Rural de Rosario sobre las retenciones y el apriete de Milei: "Un mensaje inoportuno"

En diálogo con LT8, la dirigente de la SRR expresó que “junio es un momento donde el productor inicia la campaña de la cosecha fina, la siembre de trigo, y a su vez es el momento en que finaliza la cosecha gruesa, que es el pago el pago de obligaciones como insumos y alquileres. Es decir, que cambien las reglas de juego, en esta actividad, en este momento no es lo apropiado. Sabíamos que esto era temporario, pero seguimos bregando por la eliminación definitiva de las retenciones”, subrayó.

Maria Soledad Aramendi.jpg La titular de la SRR, María Soledad Aramendi.

Eliminar retenciones al trigo, un gesto

El representante de la Rural de Rosario consideró que “el gesto real del gobierno sería que baje o elimine las retenciones al trigo para incentivar realmente la siembra. El Poder Ejecutivo tiene realizar una reforma tributaria amplia antes que anda”, y agregó: “La liquidación del cereal, tal como se menciona, la hace la exportación. El productor va a vender de acuerdo a la necesidad y punto. Estamos en un momento de incertidumbre y es bienvenido el levamiento del cepo al dólar, porque tenemos que ir hacia una unificación, pero hay que esperar que el mercado se calme”.

“No es un momento para vender. Estamos en plena cosecha y no es un momento para vender porque tenemos que esperar que se acomode el mercado. Hay que esperar que transcurran una semanas, porque no están dadas las condiciones. Vamos a seguir gestionando la eliminación de las retenciones porque los cambios pasan por otro lado. No puede ser que tengamos gente al lado con exenciones en Ganancias y que esté produciendo a la par nuestra”, subrayó.