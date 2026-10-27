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Puerto General San Martín fue sede de los 15° Juegos Paralímpicos

El viernes 23 fue una jornada dedicada a la integración, el deporte y la igualdad de oportunidades que convocó a numerosas instituciones de la ciudad y la región

27 de octubre 2026 · 14:55hs
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 Al paso de la caravana institucional rumbo al estadio

 Al paso de la caravana institucional rumbo al estadio, vecinos y comerciantes se sumaron desde las puertas de sus locales con carteles y muestras de apoyo, reflejando el fuerte compromiso social de la ciudad.
Puerto General San Martín fue sede de los 15° Juegos Paralímpicos

Puerto General San Martín fue sede de los 15° Juegos Paralímpicos

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Puerto General San Martín fue sede de los 15° Juegos Paralímpicos

El municipio de Puerto General San Martín llevó a cabo con gran éxito la décima quinta edición de los Juegos Paralímpicos, una jornada dedicada a la integración, el deporte y la igualdad de oportunidades que convocó a numerosas instituciones de la región.

Durante el encuentro, el intendente municipal, Carlos A. De Grandis, resaltó la relevancia de consolidar políticas públicas que promuevan espacios de participación comunitaria, y subrayó su especial vínculo afectivo y compromiso constante con el Centro de Día Grupo Despertar.

Los Juegos Paralímpicos

La comunidad acompañó activamente el desarrollo del evento. Al paso de la caravana institucional rumbo al estadio, vecinos y comerciantes se sumaron desde las puertas de sus locales con carteles y muestras de apoyo, reflejando el fuerte compromiso social de la ciudad.

El éxito de la jornada fue posible gracias a la participación de las siguientes instituciones: Grupo Cree; Escuela Especial Arnold Gesell; Centro de Día Virgen de Lourdes; San Teodoro; Grupo Aprendiendo; Meraki; Personare; Darce y Grupo Despertar, junto al valioso aporte de los alumnos de la Escuela Niño Jesús.

Asimismo, se reconoció la labor del equipo de Deportes, Cultura y Educación, integrado por Gustavo Rojas, Sebastián Lezcano, Sonia Grassano y Roque Caballero, cuya organización garantizó el óptimo desarrollo del evento y reafirmó el valor del trabajo conjunto en pos de una sociedad más inclusiva.

>>Leer más: Puerto San Martín presentó la 15° edición de los Juegos Paralímpicos del Grupo Despertar

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