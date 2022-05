La Niña y la guerra moderan el ritmo del transporte fluvial

En marzo último, “se registró una mejora relativa en la recarga hídrica de suelos. Aún prevalecen condiciones de sequía a largo plazo en cuanto a la hidrología, las alturas de los ríos se mantienen aún muy por debajo del límite de aguas bajas en la mayor parte de los puertos y el escenario de bajante se sostiene”, concluyó Flores.

En el marco del encuentro realizado en la última semana en la Bolsa de Comercio de Rosario, el analista del SMN José Luis Stella, observó que “el fenómeno de la Niña está activo, en una fase fría. Los pronósticos para los próximos meses es que se mantendría esta fase y a más largo plazo, ya se ha discutido internacionalmente la posibilidad de una tercera Niña consecutiva, algo que no es usual pero que ha sucedido en otras oportunidades y en estas no fue tan intensa ni los impactos fueron tan fuertes como la primera o la segunda”. No obstante “hay que esperar a pasar el invierno, en el que se mantendría, y esperar para confirmar si seguimos o no en esta fase en primavera y verano, o si vamos a transitar una neutralidad”, remató.

>>Leer más: Digitalizan la actividad en los puertos

La cuenca

“A corto plazo, los próximos 3 meses no son muy alentadores, porque no están previstas grandes precipitaciones. Pero también convengamos que es el período en que en general no llueve”, señaló el presidente del Instituto Nacional del A gua (INA), Juan Carlos Bertoni, respecto de la evolución del caudal de la Cuenca del Plata.

En ese sentido, reflexionó que “es fácil hacer los pronósticos porque el agua ya la tenemos en el río, ya la tenemos en el embalse. Es con la que nos tenemos que arreglar. En eso estamos trabajando en el INA, en la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y lo que estimamos es que vamos a tener una mejora acotada”.

En definitiva, “vamos a estar mejor, no vamos a tener una situación tan crítica como la que hemos tenido en el invierno pasado, producto del aumento del almacenamiento en las represas en Brasil, el cual es similar al que teníamos 7 años atrás, cuando no nos preocupábamos, siendo que hoy estamos mirando constantemente cuánta agua tenemos en el tanque”, cuestionó Bertoni.

Transporte

En el panel “Producción y Transporte de la Región Centro” del EATF organizado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR), el director del Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio Calzada, brindó un pantallazo general de los números del transporte en Argentina, con proyecciones a 2031, las cuales también son moderadas “siempre y cuando no cambie la matriz” en ese lapso, advirtió.

A 2018, Argentina alcanzó a los 500 millones de toneladas de mercaderías que se transportan por camión, fundamentalmente granos y minerales. A 2031, “con tasas de crecimiento anual moderadas y teniendo en cuenta la situación internacional, Argentina podría crecer en 100 millones de toneladas en camión. Hoy la matriz es eminentemente camionera, con una muy baja participación del ferrocarril. Hay que ver los cambios que se den con el ingreso de los operadores, si crece esta última, y si baja la del camión”, señaló Calzada.

El transporte ferroviario en 2021 trasladó 24 millones de toneladas (60% del total son granos, productos industrializados, harina de soja, etc.) y “hemos previsto una tasa de crecimiento de 28 millones de toneladas en 10 años”, proyectó el economista y su equipo de trabajo.

En tanto, el volumen del transporte aéreo es muy bajo 220 mil toneladas, de las cuales el grueso es internacional. “La pandemia lo pulverizó y hoy tiene un crecimiento muy moderado del 2%”, acotó.

En la hidrovía, la mercadería que baja constituye aproximadamente 14 millones de toneladas, mientras que “suben casi 5 millones de toneladas”. Desde el gran rosario hacia el océano salieron en 2020 cerca de 74 millones de toneladas de granos, harinas y aceites. Y en total, desde todos los puertos del país se despacharon casi 90 millones de toneladas. “De los 108 millones de toneladas de movimiento de granos, estimamos que en 2031 puede crecer a 133 millones de toneladas” y el movimiento de contenedores podría llegar ese año a 2.100.00 teus, unos 330 mil contenedores anuales más que en 2021.

Mesura

La mesura en las proyecciones del transporte en este caso, a diferencia del clima y de la cuenca, responde a que “estamos en un momento bisagra. Volvimos 30 años atrás porque ahora volvimos a ver cuestiones geopolíticas, porque hay una guerra que nos remontó a la época de la Guerra Fría”. Este cambio en el escenario internacional, la inflación, la suba de tasas de interés “nos trae problemas porque nuestras empresas cuando pidan financiamiento internacional van a tener tasas más altas; los países que van a pedir, especialmente los emergentes, y capitales que vienen a éstos a invertir, se van a ir a Estados Unidos nuevamente a buscar activos financieros, como los bonos del tesoro que son mucho más seguros y están dando una rentabilidad mayor”, explicó Calzada.

“De acuerdo a nuestra mirada, las tasas de crecimiento en 10 años no van más allá del 18% al 23%. Es el escenario de los 80’ y los 90’ y probablemente tengamos varios años de economías desacelerados. China esta bajando las importaciones, tiene problemas de desempleo. Si se para en sus compras, es para preocuparse”, alertó.

La Región Centro tiene casi el 34% del PBI nacional y cerca del 40% de las exportaciones. “Casi 80 millones de toneladas andan dando vueltas por la hidrovía, y 10 millones de toneladas se trasladan en ferrocarril o a través de las rutas. Día a día, 12 mil camiones vienen a Rosario. La Región Centro tiene un papel importante”, remató.