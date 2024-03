La industria santafesina se derrumba por la caída de la demanda

La producción industrial santafesina se derrumbó 11,4% interanual en enero, impactada por una brusca caída en la demanda interna. Alimentos, aparatos de uso doméstico y bienes de capital fueron arrastrados por este panorama recesivo. Los minerales no metálicos, siderurgia y fundición tropezaron con el freno de la construcción, mientras que la fabricación de autos y maquinaria agrícola penan todavía por el acceso a insumos importados. Este combo devolvió al paisaje fabril de la provincia las paradas de plantas y las vacaciones forzosas de personal. Y, como una novedad en los últimos años, comenzó a resentirse el nivel de empleo.

Las tasas interanuales de caída de algunas ramas son escalofriantes. Algunas de ellas: maquinaria agropecuaria (-55,1%), carrocerías y remolques (-37,2%), muebles y colchones (-24,8%), productos de metal y servicios de trabajo metales (-23,9%), fiambres y embutidos (-14,9%), industria siderúrgica (-14,7%), prendas de vestir (-14,6%), productos lácteos (-13,1%), manufacturas de plástico (-11,6%), maquinaria de uso general (-9,6%), papel y productos de papel (-6,8%), edición e impresión (-5,2%), maquinaria de uso especial (-1,9%) y molienda de cereales (-1,4%).

Las que zafaron, e incluso en algunos casos dieron vuelta números negativos, fueron molienda de oleaginosas (19,3%), productos metálicos para uso estructural (6,8%), autopartes (2%) y carne vacuna (1,5%).

Fierro caliente

Por el lado de los fierros, está todo mal. La producción de acero retrocedió 14,7% interanual en enero. La industria metalúrgica enfrentó una caída de 30,6% interanual y su producción fue la más baja de los últimos tres años. Los rubros más golpeados del complejo fueron fundición (-17,1%), productos de metal (-23,9%), maquinaria de uso general (-9,6%), maquinaria agropecuaria (-55,1%), maquinaria de uso especial (-1,9%), aparatos de uso doméstico (-49,0%), equipos y aparatos eléctricos (-19,3%) y carrocerías y remolques (-37,2%).

La fundición de metales fue afectada por los menores pedidos de productos destinados al sector de la construcción y la industria automotriz. La contracción de la demanda interna arrastró a la fabricación de heladeras, freezers y cocinas. Y la maquinaría agrícola, que podría verse beneficiada por la recuperación del agro, registró inconvenientes en el acceso a insumos importados por dificultades en el pago a proveedores externos.

El informe de Fisfe da cuenta también del cierre de exportaciones de 2023, que fueron de u$s 8.831 millones en el caso de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) y de u$s 1.450 millones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Ambos valores son los segundos más bajos de los últimos ocho años. Esta caída cortó una racha de dos años de buenos resultados. “Con una disminución de prácticamente u$s 6.000 millones, en 2023 Santa Fe fue la provincia con mayor disminución de exportaciones de manufacturas”, señaló la central fabril.

Alerta empleo

En esta coyuntura adversa, las actividades fabriles de la provincia mostraron buenos resultados en materia de empleo hasta finales de 2023. Pero creció la porción de ramas con problemas. En diciembre, la elaboración de productos de madera (-4,2%), productos minerales no metálicos (-3,6%), equipos automotores (-2,1%), caucho y plástico (-2,0%), aparatos de uso doméstico (-1,6%), equipos de transporte (-1%), e industrias metálicas básicas (-0,9%) registraron menor nivel de empleo en la medición interanual.

Según el Indec, cerca de la mitad de las empresas relevadas considera que la demanda interna y la capacidad instalada disminuirá entre marzo y mayo de 2024. Además, la proporción de industrias que ven una menor dotación de personal y de horas trabajadas cuadriplica al grupo con expectativas positivas.