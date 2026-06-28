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Newell's: Walter Núñez dejó buenas sensaciones de cara al desafío de superarse

El golazo en el amistoso ante Sarmiento sirve de estímulo para un delantero que tiene el panorama despejado para jugar de extremo

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

28 de junio 2026 · 19:06hs
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Walter Núñez jugó sobre la izquierda del ataque de Newells. Fue el autor del gol en el 1 a 1 con Sarmiento.

Newell's Oficial

Walter Núñez jugó sobre la izquierda del ataque de Newell's. Fue el autor del gol en el 1 a 1 con Sarmiento.

Newell’s busca la incorporación de un delantero. La preferencia es un nueve. Para jugar por los extremos del ataque, la opción principal son los jugadores que están en el plantel. En un nivel superior al que mostraron en el último torneo. Walter Núñez es uno de ellos. Un futbolista que por momentos fue el atacante más desequilibrante del equipo. Pero en otros no influyó.

La perfecta maniobra y definición en el amistoso del sábado contra Sarmiento deja buenas sensaciones. Siempre con la rigurosidad que merece un partido de pretemporada.

Todavía sin refuerzos, Frank Kudelka probó el sábado en el Coloso una formación tradicional en el 1 a 1 frente al Verde de Junín. Núñez fue el responsable del ataque por la banda izquierda. El sector donde jugó la mayoría de sus 16 partidos con la camiseta rojinegra.

Los partidos oficiales de Walter Núñez

Con una participación constante, fue titular en 10 partidos, entrando desde el banco en otros 6 y apenas en uno permaneciendo los 90’ entre los suplentes.

El único gol oficial del atacante perteneciente a Montevideo City Torque fue en el partido debut de la Lepra en el Apertura. Ingresó en el segundo tiempo contra Talleres y señaló el 1-2. Le quedó una pelota en el área chica y convirtió.

>> Leer más: Newell's jugó su primer amistoso de pretemporada y terminó en un empate

Desde ese primer partido, empezó a tener oportunidades como titular. En el comienzo fue el mejor atacante de un equipo que perdía seguido. Pero a partir de la mitad del torneo bajó su juego. No volvió al gol. En el amistoso del sábado sí lo hizo. Culminó de mejor manera una buena acción colectiva.

La jugada que terminó en gol

Facundo Guch inició la jugada por derecha y la pelota pasó por Regiardo, Goitea y Russo. Núñez la recibió sobre el costado y dejó atrás a su marcador con un desplazamiento de izquierda hacia el medio. Realizó la gambeta que se necesita de un extremo, imponiéndose en el uno contra uno. Sin demorarse, pateó de derecha y cruzado desde afuera del área. La pelota se metió en el ángulo.

Para un delantero es importante convertir. Aumenta la confianza. Anima. Da seguridad para seguir intentando esta clase de ejecuciones. Más allá de que el gol fue en un amistoso y la oposición adversaria es menos rigurosa que en un partido oficial.

A un mes del Clausura, Núñez es un extremo al que se le abre la chance de jugar seguido. Por la banda izquierda tiene de competidor a Luciano Herrera, quien preferentemente se mueve por derecha, y Facundo Guch, que habitualmente juega de mediocampista ofensivo con Kudelka. Nadie más. Otros que podían jugar por ese constado se fueron en este receso: Franco García y Franco Orozco.

Núñez casi no tiene jugadores por delante en Newell’s. La mayor exigencia es superarse a sí mismo.

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