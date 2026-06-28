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Central: tras un largo descanso, al trabajo de cara a un semestre que se las trae

El plantel canalla inicia este lunes los trabajos de pretemporada para afrontar el torneo Clausura y la Copa Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

28 de junio 2026 · 18:56hs
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Jorge Almirón comienza a trabajar junto a su plantel para potenciar el fútbol de Central.

Virginia Benedetto / La Capital

Jorge Almirón comienza a trabajar junto a su plantel para potenciar el fútbol de Central.

Se terminó el tiempo de descanso y a partir de este lunes comenzará una nueva etapa en Central, con la pretemporada que se inicia de cara a un segundo semestre con objetivos fuertes, en el que sobresale la Copa Libertadores de América.

El plantel canalla volverá a verse las caras durante la mañana en el predio de Arroyo Seco, donde trabajará durante las próximas casi cuatro semanas antes de lo que será el debut en el torneo Clausura.

Fue casi un mes lo que tuvo el grupo de descanso después de lo que fue aquel partido ante Estudiantes por Copa Argentina. Y tendrá menos de cuatro semanas antes de volver al ruedo. Esto es, tuvo más tiempo despejando la mente y descansando el físico que el que tendrá trabajando en la pretemporada.

Central, uno de los que más tarde terminó

Es cierto, Central fue uno de los equipos que más tarde dejó de jugar en el primer semestre. El choque contra el Pincha fue el 31 de mayo, en Córdoba. Después de eso llegó el tiempo de la relajación.

>> Leer más: Central: presencias y ausencias en el inicio de la pretemporada canalla

Igualmente, en estas dos últimas semanas los futbolistas tuvieron que cumplir con una rutina personalizada, ordenada por el cuerpo técnico, para que el regreso al trabajo fuera en las mejores condiciones posibles.

Ángel Di María, capitán y referente de Central, iniciará una nueva pretemporada en su larga carrera.

Ángel Di María, capitán y referente de Central, iniciará una nueva pretemporada en su larga carrera.

En esta primera semana habrá cuatro jornadas en doble turno, concentración incluida. Serán los días lunes, martes, jueves y viernes. Mientras, los otros días (miércoles, sábado y domingo) habrá entrenamiento sólo por la mañana.

La Copa Libertadores entre ceja y ceja

Lo cierto es que desde este lunes el plantel canalla pondrá primera en lo que será la puesta a punto de cara a una segunda mitad de año en el que sobresale el desafío de la Copa Libertadores, en la que Central jugará los octavos de final frente a Corinthians de Brasil. El jueves 13 de agosto lo hará en el Gigante de Arroyito y una semana después (el jueves 20) le tocará definir la llave en San Pablo.

Todo lo bueno que se haga en la pretemporada será la base frente a un arranque complejo que tendrá el equipo de Jorge Almirón, con una seguidilla de partidos importante.

>> Leer más: Rosarina de Fútbol: Central se quedó con el clásico y Newell's sin la punta en el cierre del primer semestre

Es que el jueves 23 debutará en el torneo Clausura frente al campeón Belgrano (en condición de visitante), el martes 28 recibirá en el Gigante a Racing y el domingo 2 de agosto hará lo propio en el Monumental frente a River. Hasta ahí las tres fechas confirmadas por parte de la Liga Profesional.

Después sí llegará el choque frente a Aldosivi, por la cuarta fecha y, de inmediato, el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El último partido de Central fue hace casi un mes, en Córdoba, frente a Estudiantes, por Copa Argentina.

El último partido de Central fue hace casi un mes, en Córdoba, frente a Estudiantes, por Copa Argentina.

Un único refuerzo

En el tema refuerzos, Almirón (fue ratificado por el presidente Gonzalo Belloso pocos días después de la derrota contra Estudiantes) contará con una sola cara nueva, la del paraguayo Sebastián Zaracho, el zaguero central que llegó proveniente de Guaraní.

Uno de los ausentes será Enzo Giménez, quien arregló su continuidad en Querétaro de México. Mientras, se espera que Jorge Broun tampoco esté, ya que la dirigencia decidió rescindirle el contrato, trámite que aún no fue confirmado por parte del club. Carlos Quintana se fue a Riestra y Jaminton Campaz está disputando el Mundial.

Sí se espera que en los próximos días la dirigencia comience a anunciar los refuerzos que solicitó el entrenador y por los que se está trabajando. Se espera la llegada de un centrodelantero, un extremo por derecha y también un volante de juego. Por supuesto se deberá ir en busca también de un arquero.

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