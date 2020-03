La economía de la cuarentena: los rubros que no paran

Los negocios de proximidad se convirtieron en un engranaje clave para que los días de cuarentena sean posibles. Almacenes, granjas, pequeños supermercados, panaderías, carnicerías y ferreterías tienen sus puertas abiertas pero también heladerías y pizzerías continúan vendiendo sus productos ya que pueden recibir pedidos y enviarlos a través del servicio de cadetería que también sigue trabajando. Estos comercios se convirtieron en los elegidos por los rosarinos a la hora de hacer las compras, a tal punto que muchos están vendiendo un 60 ó 70 por ciento más que en días de no hace tanto tiempo atrás, que en los días anteriores a la pandemia cuando se enfrentaban a una caída de la actividad sostenida desde hace meses.

Pero quienes están al frente de cada comercio piden a los consumidores ser más cautos, graduar el abastecimiento en el hogar para que los proveedores puedan llegar correctamente a cumplir con la reposición de los artículos esenciales y, además, porque temen que el furor por hacerse de mercadería quede truncado porque el gasto que se estuvo realizando en muchos casos superó el presupuesto con que cada familia cuenta para alimentación y productos de limpieza, en el contexto de crisis económica que arrastra Argentina.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio para contener el avance del Covid-19 en el país exceptuó a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. La excepción incluyó a varios sectores, más allá de los vinculado a la salud o seguridad de la comunidad. Pequeños supermercados, autoservicios y granjas son parte de ese universo.

Sergio López, presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario (Casar), recordó que hasta hace tan sólo 15 días atrás el sector venía registrando "una caída estrepitosa del consumo" y consideró que está pandemia vino en uno de los peores momento económicos del país.

Frente al frenesí de compras luego de que se declarase el aislamiento social obligatorio, López señaló: "Esto es irreal,en algún momento se corta. Muy poca gente salió a comprar porque podía, los demás salieron a comprar con tarjeta,con los beneficios de la Tarjeta Alimentaria y cuando se termina eso se termina. No hay resto de poder adquisitivo. Las ventas aumentaron dos o tres veces a lo que se estaba vendiendo".

El presidente de Casar indicó que la exponencial venta que hubo el fin de semana pasado fue con tarjeta de crédito. "Un carro no baja de los $ 10 mil y mucha gente no puede comprar eso, en los comercios de la periferia la compra fue más con Tarjeta Alimentar", precisó López.

Juan Milito, del Centro Unión de Almaceneros de Rosario, también destacó que en estos días se incrementó en forma exponencial el consumo con tarjeta de crédito y débito ya que "la gente no quiere ir a los cajeros ni manipular plata".

El referente de los almaceneros rosarinos, contó que los rosarinos están prefiriendo ir a almacenes y granjas para evitar hacer colas y estar mucho tiempo en la calle. "Hay una diferenciación entre la zona del macrocentro y la periferia de la ciudad pero desde el viernes hay un aumento que en mi negocio fue del 70 por ciento de lo que vendo normalmente. Sí vendía 100 ahora vendo 170 y más o menos es lo que pasó en todos los comercios del microcentro, incluso algunos un poco más también", detalló.

Respecto de esta preferencia por el plástico, José García, de la Sociedad de Carniceros, se mostró preocupado por la demora en la acreditación de los pagos. En las carnicerías el medio elegido fue la tarjeta de débito en un 80 por ciento de las operaciones, cuando habitualmente ese porcentaje es mucho menor. Esperar los días que se toman los bancos para trasladar el pago al comercio "es un problema", aseguró.

"Tuvimos una gran venta pero con mucho débito, hasta en los barrios. Estamos preocupados por el tema del dinero, hay carniceros que están debiendo tres o cuatro días de carne. El carnicero no tiene margen para aguantar eso", detalló García quien con años de experiencia en el sector comercial se mostró alarmado porque esta situación "no es como una crisis económica como las que estamos acostumbrados".

Aunque todo podría hacer pensar que los comerciantes estarían más que contentos con el incremento del consumo, la situación los encontró con una realidad que no era la mejor. "No todo el mundo tenía stockeada mercadería, no se produce desabastecimiento pero sí en lugar de tener 20 referencias de fideos a lo mejor hoy te encontrás con 10", detalló García, al tiempo que dejó en claro que "lo que más necesitamos en nuestro sector es la venta", aunque se lamentó que sea en este contexto.

Ciro Cacciabue, presidente de la Cámara de Heladeros de Rosario (Cicha), contó que las heladerías de la ciudad están trabajando exclusivamente a través del delivery y que la producción de helado artesanal está en stand by en gran parte de las 60 fábricas de helado rosarinas.

Aunque por tratarse de un alimento podrían seguir trabajando normalmente, las mayoría de las tradicionales firmas rosarinas están cuidando a su personal y viendo cómo evolucionan las ventas. Por ahora, al no tener atención al público, en los locales las ventas son mucho menores.

"Hay una cuestión de stock, el heladero artesanal no trabaja con mucho stock, Nosotros el mismo viernes cerramos la planta, no estamos produciendo. Hay un montón de protocolos que cumplir, no podemos dejar una bolsa de leche en polvo abierta", explicó y dijo que se irán tomando las decisiones según cómo evoluciona el avance de la pandemia y las restricciones que se determinen a nivel nacional.

Cacciabue también hizo foco en la cuestión económica y expresó su inquietud por el futuro próximo. "La gente desbordó los supermercados pero ahora se da cuenta de que van a ser muchos días y que hay que cuidar los recursos con los que uno cuenta", indicó el referente de los heladeros de la ciudad.

Las heladerías son unos de los comercios que está trabajando gracias al servicio de cadeterías, principalmente a través de las aplicaciones. En esto contexto, los cadetes se convirtieron en un nexo con el mundo exterior, pero el incremento de la demanda los encontró desprotegidos frente a las nuevas exigencias sanitarias y también más expuestos a los robos por ser casi los únicos que circulan por las calles.

Desde la Asociación Empleados de Comercio (AEC), gremio al que están afiliados unos 90 trabajadores de Pedidos Ya, reclamaron a Buenos Aires la entrega de kits de higiene y seguridad para que los cadetes pudieran trabajar protegidos. Juan Gómez, secretario gremial de AEC, apuntó que “se intensificó la actividad, pasó a ser una tarea esencial, pero sin elementos de seguridad”. Por eso muchos cadetes dejaron de trabajar hasta tanto no estén dadas las condiciones sanitarias de resguardo.

Gustavo Quiroz, referente de los cadetes de la ciudad que en su mayoría son monotributistas y se manejan en forma independiente, planteó que la inseguridad los deja fuera de juego en muchas oportunidades. “Aceptamos cumplir el servicio para abastecer a los hogares en medio de la pandemia pero somos un blanco fácil circulando en las calles”, indicó el cadete que trabaja para Pedidos Ya, que cuenta con 700 trabajadores en la ciudad, un sector que en total Rosario sumaría 2 mil trabajadores.

Tras decretarse el aislamiento, una de las pocas medidas que se pusieron en marcha desde las aplicaciones de reparto a domicilio es trabajar sólo hasta las 23.30. En realidad, se trata de que los comercios sólo tomen pedidos hasta ese horario.

Quiroz contó que en estos momentos es muy demandado el servicio desde los supermercados que realizan envíos por las app, y en mucho menor medida de bares o pizzerías y heladerías que brindan entrega a domicilio. También mencionó que los cadetes tienen una carga extra de trabajo porque un número de compañeros con patologías dejó de prestar servicio, pero en medio de una caída de la actividad porque es mucho menor en número de comercios trabajando.

Abastecimiento

La alta demanda de los primeros días de aislamiento social inquietó a los consumidores, que temían por el desabastecimiento de determinados productos. Milito, referente de los almaceneros locales, subrayó que el aprovisionamiento es normal. Salvo productos de alta demanda como alcohol, alcohol en gel y a veces momentáneamente lavandina dijo que los proveedores están entregando mercadería de forma regular.

Respecto al abastecimiento López indicó que hubo algunos problemas con la reposición de alcohol y desinfectantes por la alta demanda pero también porque muchos comercios decidieron no bajar la mercadería cuando llegaba con sobreprecio.

El referente de los supermercadistas apuntó sobre la disparada del precio de la carne, de más de 10%, y el incremento de frutas y verduras sin ninguna razón estacional. “No sabemos cuál es la razón, es una avivada, tratamos de rechazar si hay un precio no justificado”, puntualizó López, quien recordó que en los locales están vigentes los planes oficiales de Precios Santafesinos.

García, en tanto, remarcó que los incrementos del precio de la carne que se registraron la semana pasada tuvieron más que ver el espiral inflacionario que vive el país en los últimos años que con algún efecto pandemia. De todas formas destacó que muchos carniceros vienen sin trasladar al mostrador las subas porque “no había ventas”. Un escenario diferente al de los primeros días de cuarentena cuando los consumidores se volcaron a las carnicerías y las ventas subieron un 60% en promedio.

El desabastecimiento sí está latente en segmentos que no cuentan con la posibilidad de producción, o la entrega está discontinuada. Las ferreterías son uno de los pocos sectores que pueden mantener sus puertas abiertas durante el tiempo que dure el aislamiento social que se decretó oficialmente para detener el avance del coronavirus en el país. Pero desde el sector estiman que sólo podrán trabajar mientras cuenten con productos.

Sergio Angiulli, presidente de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina(Cafara), explicó que muchos proveedores ya están comunicando que no van a entregar mercadería y señaló que “esto puede complicar el abastecimiento”. Tanto empresas grandes como chicas están enviando notificaciones sobre esta situación. “Los que puedan abrir van a tener que trabajar en base al stock que tenían”, precisó Angiulli sobre las 300 ferreterías que hay en la ciudad, y sobre el sector ferretero en general.

Las ferreterías son uno de los rubros que están exceptuados de la cuarentena total para responder a las urgencias que podrían darse en un hogar, situaciones que requieren una solución inmediata como arreglar una canilla para no quedarse sin agua en casa.

“Esperemos que esta cuarentena frene el contagio, comercialmente esto va a ser catastrófico, pero en este momento tenemos que pensar en la salud y después veremos cómo salimos. Nos va a dejar mal parados a todos pero entre todos buscaremos la forma de salir. No estamos trabajando en este momento para salvarnos comercialmente, estamos trabajando para cumplir con un servicio y cuidarnos muchísimo”, apuntó Angiulli al tiempo que instó a los ciudadanos a denunciar si detectan abusos de precios, no es momento de sacar ventajas.

Cadena logística

Otro eslabón más que importante en este contexto tiene que ver con el transporte de los alimentos, pero en el caso de los transportistas que se desempeñan más que nada en el área rural hubo muchas complicaciones.

El consejo central ejecutivo de la Federación de Transportadores de la República Argentina recordó el sector que está exceptuado de realizar el aislamiento social, y denunció que los transportistas “han sufrido todo tipo de destrato” en las rutas, ya que a muchos no les permitieron ingresar en estaciones de servicio ni utilizar los baños, además de resaltar que no hay talleres mecánicos abiertos y que no les permiten ingresar a los pueblos en caso de una urgencia mecánica.

La Federación de Transportadores Argentinos expresó en un comunicado la “profunda preocupación” por las consecuencias de la pandemia de coronavirus Covid-19, y destacaron que el transporte de granos fue declarado “como actividad esencial para la Nación y por ende la exceptúa de realizar el aislamiento social”.

“Desde entonces nuestra gente continúa trabajando para alimentar la agroindustria y las exportaciones que generan las divisas necesarias para que nuestro país reúna los recursos económicos suficientes para (entre otras cosas) combatir la pandemia”, puntualizaron.

La crisis dibuja un nuevo mapa del consumo

Los consumidores están siguiendo los consejos para evitar la propagación del coronavirus y eligen hacer las compras cerca de casa. Solamente el 6,5% de los consumidores consultados realiza compras en los supermercados, mientras que el 93,5% prefiere comercios de proximidad, debido al cambio de hábitos de la población ante el avance de la pandemia de coronavirus, indicó un informe del Instituto de Estudios de Consumo Masivo. Además, el estudio precisó que entre quienes compran en las grandes superficies, el 3,3% por ciento lo hace a través de sistemas on line.

El estudio, realizado por esa entidad que preside Miguel Calvete (históricamente vinculado a los supermercadistas chinos) analiza “la conducta del consumidor en tiempos del coronavirus”. Indica que el 45,5% de las compras son de artículos de almacén y bebidas, el 12,3% corresponde a lácteos y el 42,2% restante de productos de higiene y limpieza. Según los medios de pago, el informe señala que el 41,3% se realiza con tarjetas de débito, el 38,5% son en efectivo, el 16,7% con crédito y el 3,5% con billetera electrónica.

Empresarios preocupados por la duración de la crisis

Grandes empresario de todo el país están fuertemente preocupados ante la pausa de las actividades por Covid-19. Temor por la caída en la demanda, en las ventas pero también por una posible demora en la cobranza. Vistage, la organización líder mundial de CEOs, realizó una encuesta exclusiva para evaluar el impacto del Coronavirus a nivel empresarial y consultó a 265 líderes empresarios, entre números uno,CEOs, altos ejecutivos y dueños de empresas. El sondeo incluyó 14 preguntas sobre la situación que atraviesa su negocio en tiempos de cuarentena obligatoria debido a la llegada del Covid-19 al país.

“La visión general de los encuestados refleja preocupación acerca de las variables relacionadas con la continuidad del negocio y las operaciones”, expresó Alejo Canton, presidente de Vistage Argentina.

De acuerdo a la encuesta, se observa que el factor que se considera más importante de afectación a la empresa es la caída de la demanda. Las dificultades más acuciantes son la demora en las cobranzas y la pérdida de ventas, explicaron desde Vintage.

Al ser consultados sobre cuál es el factor que más está afectando a la empresa en este momento, 100 de los 265 empresarios respondieron que su mayor preocupación está en la disminución general de la demanda de sus clientes. Asimismo, al responder sobre las principales dificultades que enfrentará su negocio, el 81% de los empresarios expresaron que su preocupación reside en la pérdida en las ventas, clientes o aprobación de nuevos trabajos.

En cuanto a la duración de la crisis, las opiniones se concentran en una estimación que ronda los dos y los cuatro meses. Se observa, además, que todos los encuestados han tomado diversas medidas para la protección de los empleados, sin embargo, la mitad de los encuestados estima que tendrá dificultades para el pago de salarios. “Respecto de este punto, el indicador que a mí personalmente más me preocupa es que el 43% de los encuestados considera que solamente podrían operar, en estas condiciones, hasta dos meses más, antes de quedarse sin caja”, analizó Cantón.