El gobierno intervino en la plaza cambiaria y el BCRA compró dólares

El dólar mayorista detuvo su escalada en el segundo día de vigencia de las nuevas bandas cambiarias. En medio de extraños movimientos que hacen presumir que intervino el Tesoro con venta de divisas, el tipo de cambio de referencia bajó $ 5 a $ 1.470. El viernes pasado había aumentado 1,4%.

“Algunos indican que hubo ventas del Tesoro, pero como siempre, no se sabe con certeza, el monto negociado hoy fue bajo”, señaló al respecto Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Otras fuentes del mercado señalaron que la cotización se dio vuelta al promediar la jornada. “Vimos movimientos raros, mucho operado en dólar linked y baja oferta del agro”, indicaron.

A nivel minorista, el dólar cerró estable a $ 1.495 para la venta en el Banco Nación. Los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de bajas de hasta 2%. El MEP y el Contado con Liquidación (CCL) cotizaron a la baja. El blue cedió $ 15 y cotizó a $ 1.515 en las cuevas porteñas.

La atención de los inversores sigue puesta en la evolución de las reservas, una variable clave de cara al próximo pago de deuda en dólares. El 9 de enero, el gobierno deberá afrontar vencimientos por unos u$s 4.200 millones, en un contexto en el que el riesgo país había logrado perforar los 600 puntos a mediados de diciembre. Si bien el Ejecutivo ratificó que cuenta con los recursos para cumplir, aún no precisó el mecanismo que utilizará.

El BCRA sumó divisas

El lunes, el BCRA compró dólares por primera vez en nueve meses y sumó unos u$s 21 millones a sus arcas. Se dio en el marco del inicio del programa de acumulación de reservas que la entidad había anunciado desde el 1° de enero de este año.

La autoridad monetaria proyecta acumular un piso de u$s 10.000 millones en el año, siempre que la demanda de pesos crezca como tiene previsto, y que haya un flujo suficiente de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Para evitar agregar ruido al MLC, se propuso un objetivo diario de compras equivalente al 5% del volumen operado. Luego de no sumar dólares en la primera rueda del año, en el comienzo de esta semana si registró un saldo a favor.

En este contexto, las reservas brutas internacionales cerraron en u$s 43.400 millones, u$s 301 millones por encima del cierre previo. En términos netos, se ubicaron en u$s 1.778 millones, según el cálculo del economista Federico Machado.

El S&P Merval subió y los ADRs avanzaron tras revertir pérdidas iniciales. Los títulos soberanos cerraron con mayoría de subas: los Bonares subieron hasta 0,8% en la plaza local de la mano de Bonar 2029, mientras que los Globales lo hicieron hasta 1,1% de la mano del Global 2029. No obstante, en Nueva York los bonos cerraron a la baja. En ese contexto, el riesgo país subió 2,4% (+13 puntos) hasta los 566 puntos básicos.

Efecto Venezuela

En Wall Street, los especuladores celebraron el ataque de Estados Unidos a Venezuela con un repunte de las acciones financieras y energéticas. En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 1,2% a 48.977,49 puntos, nuevo récord histórico. Por su parte, el S&P500 ganó un 0,6% a 6.901,64 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 0,7% hasta los 23.395,82 puntos.

Los precios del petróleo repuntaron tras una caída inicial a una ganancia de más del 1%, ya que los inversores seguían evaluando el impacto de un posible aumento de los suministros globales tras el plan del presidente Trump de permitir que las empresas estadounidenses desarrollen la infraestructura petrolera venezolana y, eventualmente, aumenten la producción. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Sin embargo, la producción del país disminuyó debido al envejecimiento de la infraestructura y a las estrictas sanciones estadounidenses.

El equipo de Research de Puente expresó que no espera que los sucesos tengan un impacto directo en el mercado argentino. “Venezuela hace años que dejó de ser el comparable con Argentina, y las posiciones relativas hoy se hacen con otros países, como Ecuador, aunque son mucho más ilíquidos”, señalaron, y agregaron: “Los impactos indirectos en compañías argentinas a través del precio del petróleo llevarían tiempo, por no decir años, dado que todavía hay bastante incertidumbre sobre lo que va a suceder”.

El extraño canje de deuda

El mercado local está atento a los nuevos trucos que sacará Luis Caputo para afrontar un escenario de presión cambiaria y urgentes compromisos de deuda. En ese sentido, el Ministerio de Economía lanzó un canje de bonos dólar linked que vencen el 16 de enero, por un monto que superaría los $ 6 billones. El objetivo es que el refinanciamiento de esa deuda “se haga con el menor nivel de incertidumbre”. Para ello convocó a una licitación para el próximo viernes 7 de enero. Allí se ofrecerá un canje por una letra que vencerán el 30 de enero. Es decir, se ofrece un canje por bonos que vencerán dos semanas después.

De acuerdo con datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) el 16 de enero vencen $ 6 billones de la letra que se ofrece canjear. Al pasar a fin de mes, se sumará a otro vencimiento de igual naturaleza por $ 651.000 millones. “El objetivo de esta licitación es que el roll over de los instrumentos de cobertura dólar linked se realice con menor incertidumbre”, informó el Ministerio de Economía.