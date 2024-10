La Casa de Moneda deja de imprimir billetes de 1.000 y 2.000 pesos

Según se desprende de distintos trascendidos internos, el BCRA habría decidido no imprimir más billetes de mil y dos mil pesos en Casa de Moneda por dos motivos: los costos y el incumplimiento de plazos. Pero no se especificó si ya no habrá nuevos billetes de estas denominaciones o si Argentina importará billetes, tal como lo viene haciendo con los de $10.000, que fueron encargados a la imprenta estatal China Banknote Printing and Minting Corporation, también a cargo de los de $20.000 que llegarían en los próximos días.