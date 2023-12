Industriales metalúrgicos presentaron una propuesta integral al nuevo gobierno

No hay muchas personas que puedan decir lo que va a pasar en 2024, la bola de cristal está en el service”, dijo Sergio Vacca, prosecretario de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina (Adimra) y señaló que las entidades tanto a nivel local como nacional “hemos hecho todo lo posible para plantear un panorama sobre las cosas que a nuestro juicio habría que modificar y fomentar para viabilizar el desarrollo industrial, enfocado en el sector metalúrgico, pero que es trasversal a toda la industria”, agregó.

El dirigente resaltó que “lamentablemente la industria ha perdido mucha importancia en el PBI” y consideró que “el sector debería estar en otra instancia por su potencial, la capacidad de la gente y porque las industrias están preparadas y han reinvertido”. En ese sentido, destacó: “Estamos preparados para el desafío de crecer y de poder enfrentarnos al mundo”.

Vacca señaló que se necesita “una competitividad sistémica, que es lo que hoy está fallando”. Es por eso que esperan que la propuesta elaborada pueda ser tenida en cuenta por el nuevo gobierno y “que entiendan cuál es la importancia del sistema industrial en el desarrollo del país”.

“Estamos expectantes, el desafío no nos preocupa. Lo hemos hecho en otras oportunidades, podemos competir internacionalmente”, aseveró Vacca y dijo que ahora “nuestro país tiene que contar con las mismas posibilidades de competir, ya sea disputando mercado interno o nuevos mercados, porque el mundo es una gran oportunidad, como dice nuestro futuro presidente, pero tenemos que tener los soldados para salir a dar la guerra”, dijo. “No podemos darla en las condiciones que estamos. Hoy nos estamos tirando tiros en los pies, no hay posibilidad de contar con insumos, pagamos la chapa más cara del mundo en valor de dólar oficial, tenemos todas en contra”, relató al tiempo que consideró que se trata de “una circunstancia que creemos que no va a durar mucho tiempo y se va a tener que reacomodar” pero se mostró en estado de alerta por “el tiempo que tardará ese proceso de reacomodar la máquina”.

De todas maneras, dijo que el sector es optimista. “Los cambios siempre nos tienen que inspirar a pensar en algo nuevo, en poner esta mente inquieta que tenemos los industriales a ver cómo surfeamos la coyuntura que es muy difícil”, resaltó.

Entre las propuestas se plantea que sería interesante para el sector contar con una ley de desarrollo metalúrgico, al estilo de la ley del software o de desarrollo automotriz. “Legislaciones en determinadas líneas de producción facilitan el desarrollo. Deberíamos tener una ley de reinversión de utilidades, es ilógico que no se pueda hacerlo, que haya que pagar anticipo de impuesto a las ganancias. Hay cosas ilógicas”, planteó Vacca e indicó que “contar con una ley de desarrollo sectorial facilitaría las cosas”, aunque aclaró que esto no significa que se regalen créditos.

“Propuesta integral para el desarrollo de la industria metalúrgica” es un documento “vivo”, explicó Vacca. Esto tiene que ver con que no solo se mira a la industria metalúrgica sino también todo el contexto. “Tenemos que ver cómo evoluciona Brasil, nuestros socios del Mercosur y el mundo”, dijo y planteó que allí analizan cómo se movió el mundo. “Es importante tenerlo en cuenta porque en pocos meses cambian algunas situaciones”, indicó. “Al plantearlo como un documento vivo tenemos que ir adecuando las cuestiones internas al desarrollo internacional si queremos estar insertos en el mundo, si no queremos, es otra elección”, apuntó el prosecretario de Adimra.