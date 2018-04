Geese: "Santa Fe no recauda por cargos en la factura"

La secretaria de Energía, Verónica Geese, aseguró que, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, el Estado santafesino "no recauda nada por cargos extra a través de la factura de la EPE". Al mismo tiempo, se mostró de acuerdo con la cofinanciación del costo de suspender por dos meses las limitaciones aplicadas a la tarifa social del gas, en el marco de los acuerdos que se negocien por la deuda que mantiene la Nación por coparticipación.

Geese explicó que en la factura de la empresa provincial sólo se aplica una tasa de 1,5% que corresponde al Fondo de Electrificación Rural, que financia infraestructura eléctrica.

También se cobra, dijo, una compensación del 6% que tiene como destino los municipios y comunas. Fue producto del viejo acuerdo por los que los gobiernos locales transfirieron el servicio eléctrico a Agua y Energía. Después, hay municipios que tienen algún cargo extra sobre la boleta.

Respecto del impuesto a los ingresos brutos, la funcionaria señaló que la provincia lo aplica a las ventas de las distribuidoras de gas y electricidad, pero señaló que la alícuota "es la mitad" que en otras provincias. "Reducirlo impactaría en un 0,5% de la facturación", explicó, al tiempo que aclaró que la rebaja anunciada por Vidal no se aplica sobre ese tributo sino sobre una serie de cargos que en Santa Fe no están.

Durante la reunión con Aranguren, la representante santafesina pidió congelar la quita de subsidios en 2018. También reclamó que el Norte santafesino sea incluido en los parámetros de tarifa social que se aplican en el NOA, con un umbral de 300 Kw de consumo.

