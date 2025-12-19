La Capital | Economía | hidrovía

Hidrovía: el gobierno lanzó una nueva licitación

Tras un primer intento fallido, la administración nacional lanzó una nueva licitación de la Vía Navegable Troncal con ajustes en tarifas, pliegos técnicos y condiciones contractuales. El 27 de febrero será la apertura de las ofertas

19 de diciembre 2025 · 17:49hs
Al menos ocho grandes empresas globales están en condiciones de competir por la licitación de la hidrovía. 

Foto: TELAM

Al menos ocho grandes empresas globales están en condiciones de competir por la licitación de la hidrovía. 

La nueva licitación de la hidrovía ya está en marcha. El gobierno nacional oficializó el llamado a licitación para la concesión y modernización de la Vía Navegable Troncal (VNT) y determinó que la apertura de sobres será el viernes 27 de febrero de 2026, a las 13. Los pliegos con el detalle de la convocatoria están disponibles en la plataforma electrónica contrat.ar, utilizada para las concesiones del Estado nacional.

La licitación apunta a modernizar una infraestructura estratégica para la Argentina, ya que la VNT es clave para reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior, tanto para los exportadores como para los productores locales.

Tras un fallido primer intento del gobierno de Javier Milei, el proceso licitatorio fue elaborado a partir de un trabajo conjunto entre el Estado nacional, el sector privado, las provincias y los usuarios de la hidrovía, con instancias formales como las Mesas de Diálogo Interjurisdiccionales y la audiencia pública ambiental, orientadas a construir un marco de consenso y previsibilidad. La suscripción de los contratos de adjudicación podría concretarse en mayo del año próximo.

Uno de los ejes centrales del proceso fue el procedimiento de observaciones a los pliegos, convocado mediante la resolución Nº 61 del 4 de diciembre de 2025, que habilitó durante diez días la presentación de sugerencias y consultas sobre aspectos técnicos, ambientales y operativos. En ese período se recibieron 40 presentaciones de empresas dragadoras, cámaras sectoriales, particulares y asociaciones civiles, lo que permitió introducir ajustes relevantes al esquema licitatorio.

Como resultado de ese intercambio, el gobierno acordó con las cámaras empresarias una serie de modificaciones clave en los pliegos, entre las que se destacan la disminución de la tarifa mínima, la readecuación del plan económico-financiero, la reexpresión de la cláusula de estabilidad tributaria, cambios en anexos contractuales, ajustes en los plazos de renovación de boyas, la actualización de batimetrías y modificaciones técnicas vinculadas al dragado, el balizamiento y el diseño de buques, con impacto directo en la operatividad de la hidrovía.

Detalles de la licitación

El gobierno nacional buscó respaldo técnico internacional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que certificó la transparencia del proceso. Al menos ocho grandes empresas globales están en condiciones de competir, lo que refuerza el carácter competitivo de la licitación.

La Vía Navegable Troncal concentra más del 80% del comercio exterior argentino y resulta vital también para el flujo comercial de Paraguay, el sur de Brasil, Uruguay y Bolivia, consolidando su rol estratégico a nivel regional.

El nuevo concesionario deberá ejecutar obras largamente postergadas, reclamadas desde hace más de una década por exportadores, importadores, empresarios industriales y el sector agroexportador, con el objetivo de mejorar la capacidad y eficiencia de la vía navegable.

La licitación se realizará bajo un modelo de riesgo empresarial, sin aval del Estado y sin costo para los contribuyentes, en el que el sector privado asume la inversión necesaria para la modernización de la hidrovía.

Policiales

"La muerte como mensaje": termina el juicio por los crímenes de Virginia Ferreyra y su madre