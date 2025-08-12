La Capital | Economía | exportaciones

Exportaciones provinciales durante el primer semestre: por qué Santa Fe vendió más, pero recaudó menos

El Ipec publicó el informe de exportaciones provinciales en junio. La caída de precios internacionales golpeó el valor de los productos al exterior

12 de agosto 2025 · 16:56hs
El Instituto Provincial de Estadística y Censos publicó el informe de exportaciones en Santa Fe durante junio

El Instituto Provincial de Estadística y Censos publicó el informe de exportaciones en Santa Fe durante junio

El más reciente informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) reveló que, en el primer semestre de 2025, las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe totalizaron U$S 6.924,4 millones, lo que representa una baja interanual del 1,6%.

Sin embargo, el volumen exportado creció un 3,1% respecto al mismo período de 2024, compensando parcialmente la caída de precios internacionales, que promedió un -4,5%.

Exportaciones por rubros

Por rubros, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) continúan siendo el motor del comercio exterior provincial, con el 79,2% de participación y un monto de U$S 5.480,8 millones (-1,5% interanual).

Dentro de este segmento se destacan la harina y pellets de soja, el aceite de soja en bruto, la carne bovina deshuesada y el aceite de girasol en bruto. Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) mostraron una suba en valor del 7,7%, alcanzando U$S 622,3 millones, aunque con un retroceso del 11,7% en toneladas.

Los Productos Primarios sumaron U$S 761 millones (-7,9%), con una importante caída de precios (-14,9%) pese a un aumento del 8,2% en cantidades. Por su parte, Combustibles y Energía cerraron en U$S 60,3 millones (-13,8%).

Entre los productos con mayor crecimiento en valor se ubican el aceite de girasol en bruto (+45,4%), el aceite de soja en bruto (+33,2%), la carne bovina fresca o refrigerada (+42,1%) y la miel natural (+8,3%). En contraste, las mayores caídas se registraron en residuos y desperdicios de la industria alimenticia (-20,9% en volumen y -636,6 millones de dólares en valor), productos químicos y conexos (-75,7 millones) y semillas y frutos oleaginosos (-64,6 millones).

>>Leer más: Caída en la producción de autos nacionales, con la contracara de las ventas de cero kilómetro

Principales destinos de las exportaciones

En el plano geográfico, India se consolidó como el principal destino de las exportaciones santafesinas, con U$S 1.125,8 millones y un salto interanual del 61,3%, impulsado por las ventas de aceite de soja en bruto, cueros y lecitinas. Le siguieron Brasil (U$S 622,8 millones, +19,1%), Vietnam (U$S 485,7 millones, -5,6%), China (U$S 401,9 millones, -37,5%) y Chile (U$S 317,3 millones, +0,5%).

Noticias relacionadas
Pagar el alquiler representa cada vez más ingresos de los rosarinos

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80% en Rosario

El economista Matías Kulfas presentó en Rosario su libro Producir en la nueva globalización.

Kulfas: "Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo"

Este martes se desarrollará una nueva edición de Experiencia Idea Rosario.

Cartelera económica: nueva edición de Experiencia Idea en Rosario

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta un calendario desafiante en materia de renovación de deuda en pesos. Este miércoles habrá una licitación clave.

Deuda: Caputo opera para enfrentar los vencimientos de agosto

Ver comentarios

Las más leídas

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Lo último

Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Messi concejal: un imitador del jugador será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

La compañía área canceló todos sus vuelos y le ofreció varias alternativas a los pasajeros que iban a utilizar la terminal local entre septiembre y diciembre

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto: qué pasó con el blue en Rosario

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60% las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Newells vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Newell's vs Atlético Tucumán: hora, canal y posibles formaciones por la Copa Argentina

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Ovación
Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver
Ovación

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Un exentrenador de México frenó la rivalidad con Argentina: Ellos ni nos voltean a ver

Un exentrenador de México frenó la "rivalidad" con Argentina: "Ellos ni nos voltean a ver"

Newells vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Newell's vuela a la ilusión: una sorpresa en el once de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

Policiales
Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que continúa impune

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Una agente policial fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

La Ciudad
Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador
La Ciudad

Impulsan un fondo específico para que los Bomberos Voluntarios de Rosario compren su hidroelevador

Menores ante la ley: un juez juvenil pide no actuar con populismo punitivista

Menores ante la ley: un juez juvenil pide "no actuar con populismo punitivista"

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará tras el anuncio de cierre del Aeropuerto de Rosario

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación
La Ciudad

Trasladaron en helicóptero a un motociclista tras un choque en Circunvalación

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan
La Región

Un chico de Fray Luis Beltrán espera la donación de un corazón en el Garrahan

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial
LA CIUDAD

Gremios docentes definen si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?
Información General

Comprar dólares en Naranja X, Mercado Pago y Ualá: ¿Qué billetera virtual conviene más?

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión
Policiales

Guille Cantero fue condenado por extorsiones y ya suma 139 años de prisión

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Video: así llegaba la pareja de la boda narco extraditada desde Paraguay

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo
LA CIUDAD

Créditos Nido: estos son los ganadores del décimo tercer sorteo

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá
LA REGION

Un herido al volcar un camión en la ruta entre Casilda y Carcarañá

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario
LA CIUDAD

Buscan estimular la donación de sangre y generar un nuevo perfil de voluntario

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada
La Ciudad

Crimen en Empalme Graneros: el desgarrador adiós de la expareja de la mujer acribillada

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia
Información General

Quién es Ian Moche, el niño con autismo que denunció a Milei ante la Justicia

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado
Policiales

Pelea entre adolescentes en pleno centro: dos detenidos y un revólver secuestrado

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?
Información General

Fin de la Ley de Nietos: ¿qué pasa con los turnos para obtener la ciudadanía española?

Kulfas: Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Kulfas: "Milei es un gran impulsor de la industria del resto del mundo"

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay
POLICIALES

Boda narco de Ybarlucea: llegó a Rosario la pareja detenida extraditada desde Paraguay

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años
POLICIALES

Los restos en contenedores del centro eran de un hombre de entre 30 y 40 años

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional
Ovación

El Turco García va por un nuevo desafío y anunció que será candidato a diputado nacional

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes algo nublado pero con la máxima en alza

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km
Información General

El gobierno evalúa un plan canje para autos para impulsar las ventas de 0 km

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su cuenta personal
Política

La respuesta de Milei a Ian Moche: dijo que tuiteó desde su "cuenta personal"