Exportaciones provinciales durante el primer semestre: por qué Santa Fe vendió más, pero recaudó menos

El Instituto Provincial de Estadística y Censos publicó el informe de exportaciones en Santa Fe durante junio

El más reciente informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) reveló que, en el primer semestre de 2025, las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe totalizaron U$S 6.924,4 millones , lo que representa una baja interanual del 1,6% .

Sin embargo, el volumen exportado creció un 3,1% respecto al mismo período de 2024, compensando parcialmente la caída de precios internacionales , que promedió un -4,5% .

Por rubros, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) continúan siendo el motor del comercio exterior provincial, con el 79,2% de participación y un monto de U$S 5.480,8 millones (-1,5% interanual).

Dentro de este segmento se destacan la harina y pellets de soja , el aceite de soja en bruto , la carne bovina deshuesada y el aceite de girasol en bruto . Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) mostraron una suba en valor del 7,7% , alcanzando U$S 622,3 millones, aunque con un retroceso del 11,7% en toneladas.

Los Productos Primarios sumaron U$S 761 millones (-7,9%), con una importante caída de precios (-14,9%) pese a un aumento del 8,2% en cantidades. Por su parte, Combustibles y Energía cerraron en U$S 60,3 millones (-13,8%).

Entre los productos con mayor crecimiento en valor se ubican el aceite de girasol en bruto (+45,4%), el aceite de soja en bruto (+33,2%), la carne bovina fresca o refrigerada (+42,1%) y la miel natural (+8,3%). En contraste, las mayores caídas se registraron en residuos y desperdicios de la industria alimenticia (-20,9% en volumen y -636,6 millones de dólares en valor), productos químicos y conexos (-75,7 millones) y semillas y frutos oleaginosos (-64,6 millones).

Principales destinos de las exportaciones

En el plano geográfico, India se consolidó como el principal destino de las exportaciones santafesinas, con U$S 1.125,8 millones y un salto interanual del 61,3%, impulsado por las ventas de aceite de soja en bruto, cueros y lecitinas. Le siguieron Brasil (U$S 622,8 millones, +19,1%), Vietnam (U$S 485,7 millones, -5,6%), China (U$S 401,9 millones, -37,5%) y Chile (U$S 317,3 millones, +0,5%).